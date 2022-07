Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii exportatoare de cereale din Ucraina, ucis în atacul rusesc din Nikolaev

Este vorba despre fondatorul și proprietarul „Nibulon”, una dintre cele mai mari companii producătoare și exportatoare de cereale din Ucraina.

Oleksiy Vadatursky și soția sa, Raisa, au fost uciși într-un atac din regiunea Nikoaev din sudul Ucrainei, conform SkyNews.

Cei doi au murit în casa lor după ce forțele ruse au lovit regiunea, a declarat guvernatorul local Vitaliy Kimm, într-o postare pe Telegram.

Kim a spus că Vadatursky „a făcut multe” pentru Mykolaiv și pentru Ucraina, iar contribuția sa la dezvoltarea industriilor agricole și a construcțiilor navale a fost „de neprețuit”.

Compania Nibulon, care are sediul în Mykolaiv, este specializată în producția și exportul de grâu, orz și porumb și are propria flotă și șantier naval.

Russia bombed Mykolaiv, killing agrarian tycoon Oleksiy Vadatursky, 74, and his wife Raisa.

He was the founder of Nibulon, one of Ukraine’s largest agricultural companies. His net worth was $430 million.

His house was directly targeted, it might been a preplanned assassination. pic.twitter.com/2Pig2msmoU