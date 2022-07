Atac cu dronă asupra sediului Flotei ruse a Mării Negre, în ziua în care Rusia sărbătorește Ziua Marinei. Reacția Kievului

"În această dimineaţă, naţionaliştii ucraineni au decis să ne strice Ziua Flotei Ruse", sărbătorită, duminică, în Rusia, a scris Razvojaev pe Telegram, informează France Presse, citată de Agerpres.

El a precizat că o dronă a aterizat în curtea Statului Major al Flotei şi a făcut cinci răniţi printre angajaţii Statului Major.

Toate festivităţile de Ziua Flotei Ruse "au fost anulate din motive de securitate", a anunţat Razvojaev, cerând locuitorilor din Sevastopol să nu-şi părăsească domiciliul "dacă este posibil".

Ample sărbători sunt planificate cu această ocazie în toată Rusia, mai ales o paradă navală la Sankt Petersburg (nord-vest), care urmează să fie supervizată de preşedintele Vladimir Putin.

HQ of Russian Black Sea Fleet in occupied Sevastopol was targeted with suspected drone. 5 wounded, all celebrations of the Navy day cancelled in the city https://t.co/GlBMFbQJUO pic.twitter.com/qOnP9f7hZs