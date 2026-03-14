Nimeni nu vrea să candideze la funcția de primar, așa că actualul edil a fost ales pentru un nou mandat, printr-un proces de vot care a presupus scrierea unui nume pe o hârtie. Bărbatul de 64 de ani plănuia să iasă la pensie.

Așezată în inima Pădurii Bavareze, această localitate pitorească este administrată de 12 ani de Helmut Knaus. Bărbatul spune că ar fi vrut să-și facă bagajele de multă vreme.

Helmut Knaus, primarul localității Philippsreut: ”Am vrut să mă pensionez, dar cetățenii au vrut altceva”.

Deși a anunțat că nu mai vrea să candideze pentru un nou mandat, nimeni nu a dorit să îi ia locul. În acest caz, legea electorală bavareză spune că alegătorii își pot nominaliza preferatul pe buletinul de vot.

Yannick Seeber, reporter RTL: ”216 locuitori din Philippsreut l-au trecut pe buletinul de vot pe Helmut Knaus. Cu un total de 415 voturi exprimate, asta înseamnă o majoritate absolută pentru bărbatul de 64 de ani”.

”E frumos că au votat pentru mine, așa că nu o să-i abandonez”

Prin urmare, Knaus a câștigat un nou mandat de șase ani. Localnicii îl admiră pe edilul lor și nu vor să-l lase să se pensioneze.

”E un om de acțiune. Îi place să muncească”.

”Cred că este un bun administrator. Are grijă de oameni și își face timp pentru ei”.

”Este pur și simplu primarul perfect pentru noi”.

Marco Denk, responsabil electoral: ”Domnul Knaus nu este obligat să accepte funcția. Dacă nu acceptă acum funcția, va trebui să o luăm de la capăt și să organizăm noi alegeri”.

Dar edilul nu vrea să-și abandoneze comunitatea. Planurile de pensionare și de renovare a propriei locuințe trebuie să aștepte.

Helmut Knaus, primarul localității Philippsreut: ”Cu 57% din voturi, nu pot să spun „nu”. Nu pot să îmi iau rămas bun. E frumos că au votat pentru mine, așa că nu o să îi abandonez. Chiar dacă nu am candidat, voi continua atât timp cât voi putea”.

Într-o localitate foarte mică, funcția de primar nu presupune multe bătăi de cap. Chair și așa, edilul se ocupă de reparațiile drumurilor și se asigură că totul este în ordine pe pârtiile. În schimb, primește un salariu lunar de aproape 3.000 de euro pe lună.