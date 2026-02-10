Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Recomandările ANPC pentru Valentine's Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii

Cine este edilul care a venit la întâlnirea cu Ilie Bolojan cu un ceas de 30.000 de euro la mână, în plină grevă la primării

Stiri Politice
Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării din țară au intrat pentru două ore, marți, în grevă de avertisment. Au protestat, astfel, față de măsurile privind administrația publică pe care coaliția de guvernare vrea să le adopte.

Marius Grama,  Roxana Vlădășel

În același timp, premierul Ilie Bolojan, miniștri din cabinet și președintele Sorin Grindeanu s-au întâlnit în Capitală cu 500 de primari de comune.

Corespondent PROTV: „În principal, edilii s-au declarat nemulțumiți de măsurile pentru reforma administrației locale pe care Guvernul le-a anunțat și pe care, spun surse politice, ar urma să le adopte Executivul printr-o ordonanță de urgență și nu prin angajarea răspunderii în Parlament, așa cum ne-am fi așteptat și cum a fost anunțat inițial. Spun edilii, că în acest fel, prin aceste măsuri luate, nu ar mai avea autonomie locală, sunt nemulțumiți că ar trebui să scadă cu 10% cheltuielile cu personalul.

Ceea ce spun ei ar duce și la reduceri de personal, în unele cazuri, și de acum înainte. De asemenea, primăriile nu ar urma să mai primească fonduri compensatorii de la bugetul de stat în cazul în care rămân fără bani, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan le-a transmis aici, la Palatul Parlamentului, că aproximativ 80% din banii primăriilor din țară vin de la bugetul central, în timp ce în UE media ar fi de 50% la această declarație.

Edilii s-au declarat nemulțumiți în sală și au fost mai multe vociferări și, de asemenea, ei au spus și că le transmit celor din coaliția de guvernare să se înțeleagă mai bine și să ajungă la un consens cu privire la toate măsurile. Asta și pentru că a fost criticat și președintele Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, pentru că acesta ar fi criticat unele măsuri ale lui Ilie Bolojan.

A spus președintele Asociației Comunelor că acum nu este de acord Sorin Grindeanu cu unele măsuri luate de coaliție, însă toate aceste măsuri au fost luate de toate partidele care se află în acest moment la guvernare. Aici, la Palatul Parlamentului, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, au fost prezenți aproximativ 500 de primari de comune din toată țara. Însă în același timp, angajații din aproape 1.600 de primării de comune din toată țara au ales să facă o grevă de avertisment.”

Primarul comunei Fărcașa a venit la întâlnirea cu premierul Bolojan, cu un ceas de lux, la încheietură, pentru că a uitat de el.

Ioan Stagerean, primar comuna Fărcașa, Maramureș: „Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta, am fost în concediu undeva și am rămas cu el.”

Corespondent PROTV:Cam cât este? 30.000?”

Ioan Stagerean, primar comuna Fărcașa, Maramureș: „Cam așa, dar nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva.”

În Comuna Scânteiești din județul Galați, angajații primăriei au protestat.

Mihai Lungu, lider de sindicat: „Prima dată ar fi trebuit să se gândească spre administrațiile centrale, acolo unde și nivelul salarizării este mare și fondurile sunt altele alocate. Și cred că ar fi fost o echitate."

Angajată:Dacă ne obligă, dăm afară, iar cei care rămân trebuie să preia și sarcinile celorlalți, muncă mai multă, oameni mai puțini, salarii mai mici."

Angajată:Toți suntem vizați. Nu știm cine va rămâne."

Greva a fost și în unele primării din județul Dolj. La Călărași, 20 de angajați au întrerupt lucrul pentru două ore și au ieșit cu pancarte în fața instituției, în semn de protest față de reforma administrativă anunțată de guvernul Bolojan.

Sursa: ProTV

