Unii localnici sunt intrigați, alții spun că merită pentru că ar fi fost om de treabă. Edilul a făcut infarct anul trecut, în mașină, în timp ce se ducea la Drobeta-Turnu Severin.

La ultimele alegeri s-a făcut remarcat după ce soția sa, cu care era în divorț, a candidat împotriva lui la primărie.

Jean Rogoveanu a condus primăria comunei Gogoșu vreme de patru mandate. Acum, pe clădirea instituției tronează în dublu exemplar portretul fostului edil, în care acesta apare cu un pahar de vin în mână.

Localnică: „Eu nu sunt de acord cu așa ceva – cu paharul de vin în mână? E potrivit – normal că nu e potrivit, dar nici nu e potrivit să se pună poza lui, două postere cât primăria, ce a făcut pentru Gogoșu, despre morți numai de bine.”

Localnică: „Așa s-a făcut poza pe vremea când s-a făcut, nu ne deranjează cu nimic. Nu știu dacă i-a plăcut viața, a muncit mult pentru comună.”

Localnic: „E un pic cam luat în freză, - păi ce, tu ești Dumnezeul Cerului, nu mă frate, ce figuri ai făcut, ce realizări ai făcut, ai mâncat miliarde.”

Localnică: „Nu mi se pare ceva deranjant pentru comună, adică acest om cândva a făcut ceva pentru această comună, a fost iubit de toată lumea.”

În curând, în localitate ar urma să apară și un bust al răposatului edil. Fosta soție a participat la discuțiile pe această temă și a fost de acord, chiar dacă, în 2024, în timp ce erau în divorț, a candidat împotriva lui la alegerile pentru funcția de primar.

Codruța Popescu – fosta soție a primarului: „Este adevărat, s-a discutat într-o ședință de Consiliu. Este tatăl copilului nostru și nu pot să mă opun să votez împotriva lucrul ăsta, dar despre tablou nu știu absolut nimic.”

Corespondent PROTV: „Pe banii primăriei sau pe bani privați ori ai Consiliului Local se va face acest bust?”

Codruța Popescu: „Din ce am înțeles la ședință, da.”

Funcția de primar al localității este acum vacantă. Între timp, banii comunei sunt gestionați de viceprimar și de contabilă.

În 2023, Jean Rogoveanu a intrat în atenția publică după ce a achiziționat trei telefoane mobile pentru care a plătit 6.000 de euro de la bugetul local. A spus atunci că a dorit să aibă un dispozitiv „ultimul răcnet".