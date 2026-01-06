Statele Unite reduc vaccinurile recomandate copiilor. Medicii avertizează asupra riscurilor

Departamentul Sănătății din SUA, condus de Robert Kennedy Jr, a anunțat reducerea vaccinurilor recomandate copiilor, o decizie dur criticată de specialiști.

Odată cu această modificare de politică, șase vaccinuri recomandate anterior tuturor copiilor vor fi acum recomandate doar celor expuși unui risc deosebit. Este vorba de vaccinurile împotriva gripei, hepatitei A și B, meningococului (care provoacă meningită), precum și împotriva rotavirusului, responsabil de gastroenterită. Vaccinul împotriva Covid-19 fusese deja retras de pe lista vaccinurilor recomandate tuturor copiilor în urmă cu câteva luni.

Președintele Donald Trump i-a cerut lui Kennedy să revizuiască politica americană în materie de vaccinare, în raport cu practicile altor țări dezvoltate.

„După o revizuire exhaustivă a cunoștințelor”, a declarat Robert Kennedy Jr într-un comunicat, „aliniem calendarul american de vaccinare pediatrică la consensul internațional, îmbunătățind în același timp transparența și consimțământul informat”.

Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea copiilor

„Calendarul american pentru vaccinurile destinate copiilor este unul dintre cele mai minuțios studiate instrumente de care dispunem pentru a proteja copiii de boli grave, uneori mortale”, a reacționat Sean O'Leary, specialist în boli infecțioase și pediatrie. „Este esențial ca orice decizie” în acest sens „să se bazeze pe dovezi” și „nu pe comparații care nu țin seama de diferențele majore dintre țări și sisteme de sănătate”, a adăugat el.

În Franța, vaccinul împotriva hepatitei B (dar nu și A) este obligatoriu pentru sugari, la fel ca și cel împotriva meningococului. Vaccinul împotriva rotavirusului este recomandat, iar cele împotriva gripei și Covid-19 sunt disponibile.

Această decizie din SUA vine după multe altele, toate în același sens critic față de vaccinare.

În decembrie, Agenția Americană pentru Medicamente (FDA) a declarat că investighează posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, chiar dacă eficacitatea și siguranța vaccinurilor anti-Covid au fost documentate de numeroase studii.

La începutul aceleiași luni, un grup de experți complet reorganizat de Kennedy a decis să nu mai recomande vaccinul împotriva hepatitei B pentru toți nou-născuții, împotriva avizului multor medici.

Aceste inițiative suscită îngrijorare în rândul comunității medicale americane, care acuză acești experți că încearcă să restricționeze accesul la vaccinuri, în condițiile în care ratele de vaccinare din țară sunt în scădere de la începutul pandemiei de Covid-19, ceea ce ridică riscul de revenire a unor boli contagioase mortale, precum rujeola.

