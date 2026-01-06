Statele Unite reduc vaccinurile recomandate copiilor. Medicii avertizează asupra riscurilor

Stiri externe
06-01-2026 | 07:50
vaccin copii
Shutterstock

Departamentul Sănătății din SUA, condus de Robert Kennedy Jr, a anunțat reducerea vaccinurilor recomandate copiilor, o decizie dur criticată de specialiști.

autor
Ioana Andreescu

Odată cu această modificare de politică, șase vaccinuri recomandate anterior tuturor copiilor vor fi acum recomandate doar celor expuși unui risc deosebit. Este vorba de vaccinurile împotriva gripei, hepatitei A și B, meningococului (care provoacă meningită), precum și împotriva rotavirusului, responsabil de gastroenterită. Vaccinul împotriva Covid-19 fusese deja retras de pe lista vaccinurilor recomandate tuturor copiilor în urmă cu câteva luni.

Președintele Donald Trump i-a cerut lui Kennedy să revizuiască politica americană în materie de vaccinare, în raport cu practicile altor țări dezvoltate.

„După o revizuire exhaustivă a cunoștințelor”, a declarat Robert Kennedy Jr într-un comunicat, „aliniem calendarul american de vaccinare pediatrică la consensul internațional, îmbunătățind în același timp transparența și consimțământul informat”.

Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea copiilor

„Calendarul american pentru vaccinurile destinate copiilor este unul dintre cele mai minuțios studiate instrumente de care dispunem pentru a proteja copiii de boli grave, uneori mortale”, a reacționat Sean O'Leary, specialist în boli infecțioase și pediatrie. „Este esențial ca orice decizie” în acest sens „să se bazeze pe dovezi” și „nu pe comparații care nu țin seama de diferențele majore dintre țări și sisteme de sănătate”, a adăugat el.

Citește și
hpv
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

În Franța, vaccinul împotriva hepatitei B (dar nu și A) este obligatoriu pentru sugari, la fel ca și cel împotriva meningococului. Vaccinul împotriva rotavirusului este recomandat, iar cele împotriva gripei și Covid-19 sunt disponibile.

Această decizie din SUA vine după multe altele, toate în același sens critic față de vaccinare.

În decembrie, Agenția Americană pentru Medicamente (FDA) a declarat că investighează posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, chiar dacă eficacitatea și siguranța vaccinurilor anti-Covid au fost documentate de numeroase studii.

La începutul aceleiași luni, un grup de experți complet reorganizat de Kennedy a decis să nu mai recomande vaccinul împotriva hepatitei B pentru toți nou-născuții, împotriva avizului multor medici.

Aceste inițiative suscită îngrijorare în rândul comunității medicale americane, care acuză acești experți că încearcă să restricționeze accesul la vaccinuri, în condițiile în care ratele de vaccinare din țară sunt în scădere de la începutul pandemiei de Covid-19, ceea ce ridică riscul de revenire a unor boli contagioase mortale, precum rujeola.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, vaccin, copii,

Dată publicare: 06-01-2026 07:50

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială
Stiri Stiinta
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială

Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut.

 

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin
Stiri externe
Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin

Etiopia a confirmat izbucnirea virusului mortal Marburg în sudul țării, a declarat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC). Virusul este unul dintre cei mai mortali agenți patogeni cunoscuți.

Recomandări
La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii
Stiri externe
La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii

SUA s-au confruntat luni cu condamnări pe scară largă pentru „crima de agresiune” din Venezuela, la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relatează The Guardian.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție
Stiri Justitie
Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție

Șefa CAB, Liana Arsenie, dă vina pe Parlament și procurori pentru prescrierea dosarelor de corupție. Judecătoarea spune că Legislativul a dat dovadă de pasivitate în modificarea Codului Penal, iar procurorii au ținut prea mult dosarele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28