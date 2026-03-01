Mai târziu, Sporting a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 82 de ani, socio al clubului de 40 de ani.

Meciul din divizia a doua spaniolă între Real Sporting și Leganés nu s-a terminat. O problemă medicală gravă a unui spectator a dus la suspendarea meciului. În minutul 4, jucătorii de la Leganés au observat că se acordau îngrijiri medicale în tribune la stadionul El Molinon-Enrique Castro.

Aceasta a dus la o scurtă întrerupere, jucătorii începând să se încălzească din nou. În minutul 14, arbitrul a discutat cu cei doi antrenori, Borja Jiménez și Igor Oca, precum și cu cei doi căpitani, înainte de a-i trimite la vestiare fără a oferi mai multe informații.

Între timp, ecranele gigant ale stadionului afișau două mesaje care semnalau această actualizare, dar fără alte detalii. Potrivit As, starea de sănătate a suporterului era gravă. Cele două echipe, aflate deja la vestiare, fuseseră informate despre situație și erau conștiente de posibilitatea unei întreruperi definitive a meciului. Sporting a anunțat amânarea prin intermediul ecranelor gigant și al unui comunicat de presă. „Ne pare rău să vă informăm că meciul este suspendat din cauza unei urgențe medicale. Siguranța tuturor spectatorilor este prioritatea noastră absolută. Vă rugăm să păstrați calmul și să cooperați la ieșirea din stadion”, a declarat clubul.

După mai mult de 30 de minute de întrerupere, meciul a fost oficial oprit, suporterii fiind invitați să părăsească stadionul. „Meciul a fost întrerupt în minutul 3'17" al primei reprize din cauza unei urgențe medicale în tribune.

După câteva minute de așteptare pe teren, am fost informați despre gravitatea situației, iar responsabilul cu securitatea a cerut tuturor participanților să se îndrepte spre vestiare. Odată ajunși în interior, ni s-a anunțat decesul persoanei respective”, a scris arbitrul în raportul său.

„După consultarea reprezentanților celor două cluburi și ai La Liga, și de comun acord, am decis să opresc definitiv meciul.” Într-un comunicat, Sporting Gijon a oficializat decesul suporterului său, în vârstă de 82 de ani și membru al clubului de 40 de ani.