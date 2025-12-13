Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală

13-12-2025 | 07:20
zohran mamdani și donald trump
IMAGO

California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare.

autor
Sabrina Saghin

Măsura a fost acuzată că încalcă legislaţia federală şi depăşeşte atribuţiile preşedintelui Statelor Unite, transmite Reuters.

Statele contestă autoritatea președintelui

Acţiunea va fi înaintată unei instanţe federale din Massachusetts şi reprezintă cel puţin a treia contestare juridică a taxei anunţate de Donald Trump în septembrie, care majorează drastic costurile pentru obţinerea unei vize H-1B. În prezent, angajatorii plătesc, în mod obişnuit, între 2.000 şi 5.000 de dolari pentru aceste vize.

Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, a transmis că preşedintele nu are autoritatea legală de a impune o asemenea taxă şi că aceasta contravine legii federale, care permite autorităţilor de imigraţie să perceapă doar sume necesare pentru acoperirea costurilor administrative ale programelor de vize.

Programul H-1B le permite angajatorilor americani să recruteze lucrători străini în domenii de specialitate, industria tehnologică fiind printre cele mai dependente de acest tip de forţă de muncă, în special în state precum California.

Citește și
Dosarul Epstein
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Taxa riscă să afecteze sectoare-cheie

Bonta a avertizat că taxa ar crea poveri financiare inutile pentru sectoare esenţiale, precum educaţia şi sănătatea, accentuând deficitul de personal şi riscând reducerea unor servicii vitale.

Alături de California, în proces sunt implicate state precum New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey şi Washington.

Casa Albă a susţinut, în răspunsurile oferite în alte procese similare, că taxa reprezintă un exerciţiu legal al atribuţiilor preşedintelui şi că scopul ei este descurajarea abuzurilor din cadrul programului H-1B. Criticii acestui tip de vize afirmă că ele sunt folosite pentru a înlocui lucrători americani cu angajaţi străini mai ieftini, în timp ce mediul de afaceri susţine că vizele sunt esenţiale pentru acoperirea deficitului de competenţe.

Suma impusă este ilegală

Camera de Comerţ a Statelor Unite, cea mai mare organizaţie de lobby a mediului de afaceri, precum şi o coaliţie de sindicate, angajatori şi grupuri religioase au depus procese separate împotriva taxei. Un judecător din Washington, D.C., urmează să audieze cazul Camerei de Comerţ săptămâna viitoare.

Ordinul emis de Trump interzice noilor beneficiari de vize H-1B să intre în Statele Unite dacă angajatorul nu a achitat taxa de 100.000 de dolari. Administraţia a precizat că măsura nu se aplică deţinătorilor actuali de vize H-1B sau celor care au depus cereri înainte de 21 septembrie.

Potrivit biroului procurorului general al Californiei, suma impusă depăşeşte cu mult costurile reale de procesare a cererilor, ceea ce o face ilegală. De asemenea, se subliniază că Constituţia SUA nu permite preşedintelui să impună unilateral taxe cu scop de generare de venituri, această atribuţie revenind exclusiv Congresului.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, taxa,

Dată publicare: 13-12-2025 07:20

