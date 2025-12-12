Donald Trump poartă un pansament, iar Casa Albă invocă strângerile de mână. FOTO

În contextul în care preşedintele american Donald Trump a purtat un pansament pe dosul mâinii drepte în ultimele zile, Casa Albă a reiterat joi că acest lucru se datorează numeroaselor strângeri de mână pe care le are, relatează AFP.

„V-am oferit o explicaţie pentru asta în trecut”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

Ea a fost întrebată despre aceste pansamente, care au ieşit la iveală abia recent.

„Preşedintele dă constant mâna”, a spus purtătoarea de cuvânt, reiterând explicaţia oferită deja acum câteva luni, când preşedintele SUA a fost văzut cu o vânătaie pe dosul mâinii drepte, acoperită cu un strat gros de machiaj.

Reacţia Casei Albe şi explicaţiile oficiale

„De asemenea, ia aspirină zilnic”, ca tratament cardiovascular preventiv, a adăugat Karoline Leavitt, „ceea ce poate contribui la aceste vânătăi pe care le vedeţi”.

Această explicaţie fusese deja înaintată şi de Casa Albă, înainte de apariţia pansamentelor pe care Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, le purta, de exemplu, duminică, în timpul unei gale la Washington.

"Too many handshakes" | The White House on Thursday brushed aside rising online buzz over the bandages repeatedly spotted on President Donald Trump’s right hand — insisting there’s nothing mysterious about them. For days, photos of Trump sporting similar bandages had fuelled… pic.twitter.com/AlfbYwPsai — Mojo Story (@themojostory) December 12, 2025

Problema sănătăţii este sensibilă pentru cel mai în vârstă preşedinte american ales vreodată, care a susţinut în repetate rânduri că predecesorul său democrat, Joe Biden, era atât de senil, încât nu mai putea avea grijă singur de el la sfârşitul mandatului.

Marţi seară, Donald Trump, într-un mesaj furios pe reţeaua sa Truth Social, a calificat articolele referitoare la sănătatea sa drept „răzvrătire, poate chiar trădare”.

Preşedintele american a fost supus unui examen medical în octombrie, inclusiv unui RMN, iar medicul său a declarat că este într-o stare de sănătate excelentă.

