Cele patru state pe care Trump ar vrea să le scoată din UE. Planul din versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA

Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru țări din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou”, potrivit unui raport.

Documentul american de strategie națională de securitate (NSS), de 29 de pagini, a provocat șoc în Europa când a fost publicat săptămâna trecută, condamnând aliații europeni ai Washingtonului drept „slabi” și oferind sprijin partidelor politice de extremă dreaptă, potrivit independent.co.uk.

Potrivit Defense One, o versiune mai extinsă și nepublicată a documentului sugera scoaterea Austriei, Ungariei, Italiei și Poloniei din UE și alinierea lor mai strânsă cu SUA, sprijinind în același timp mișcări favorabile „modurilor tradiționale de viață europene”.

Cele patru națiuni erau menționate ca țări cu care SUA ar trebui „să lucreze mai mult ... cu scopul de a le îndepărta” de Uniunea Europeană, potrivit postului american, care susține că a consultat documentul.

Casa Albă a respins categoric existența unei versiuni a raportului.

Defense One afirmă că documentul detalia modul în care Donald Trump ar dori să construiască relația Washingtonului cu administrații aliniate ideologic, în contextul în care SUA se concentrează pe priorități interne.

„Ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și figurile intelectuale și culturale care caută suveranitate și păstrarea/restaurarea modurilor tradiționale de viață europene ... rămânând în același timp pro-americane”, se arată în document, potrivit Defense One.

Îngrijorări în Europa

Documentul presupus este probabil să provoace noi îngrijorări în Europa, la doar câteva zile după ce NSS a afirmat că țări precum Franța și Germania „se degradează” din cauza migrației și a creșterii economice slabe.

Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a negat existența documentului, declarând pentru Defense One: „Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată. Președintele Trump este transparent și și-a pus semnătura pe o singură strategie națională de securitate, care instruiește clar guvernul SUA să acționeze conform principiilor și priorităților definite de el.”

Versiunea publicată a documentului a acuzat, de asemenea, Europa că nu a reușit să oprească războiul din Ucraina, afirmând că liderii europeni au lăsat conflictul „să continue la nesfârșit”.

În acesta se spune că „Administrația Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au așteptări nerealiste pentru război, aflați în guverne minoritare instabile, multe dintre ele încălcând principii fundamentale ale democrației pentru a suprima opoziția”.

Raportul a mai susținut că Europa se confruntă cu o „ștergere civilizațională” – o narațiune care se aliniază cu partidele de extremă dreaptă.

Documentul, „teribil de prost conceput”

Săptămâna trecută, un fost diplomat american a declarat pentru The Independent că documentul este „teribil de prost conceput”.

Pe măsură ce Europa este nevoită să cheltuiască mai mult pentru a-și reface industriile de apărare epuizate, secretarul general al NATO a avertizat joi că continentul ar trebui să se pregătească pentru un război „precum cel pe care l-au îndurat bunicii noștri” și să crească cheltuielile de apărare pentru a descuraja Rusia.

„Mi-e teamă că prea mulți sunt liniștiți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul acțiunii este acum”, a spus acesta.

„Cheltuielile și producția de apărare ale aliaților trebuie să crească rapid. Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le este necesar pentru a ne menține în siguranță.”

