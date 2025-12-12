Cele patru state pe care Trump ar vrea să le scoată din UE. Planul din versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA

Stiri externe
12-12-2025 | 21:13
Trump
Getty Images

Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru țări din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou”, potrivit unui raport.

autor
Claudia Alionescu

Documentul american de strategie națională de securitate (NSS), de 29 de pagini, a provocat șoc în Europa când a fost publicat săptămâna trecută, condamnând aliații europeni ai Washingtonului drept „slabi” și oferind sprijin partidelor politice de extremă dreaptă, potrivit independent.co.uk.

Potrivit Defense One, o versiune mai extinsă și nepublicată a documentului sugera scoaterea Austriei, Ungariei, Italiei și Poloniei din UE și alinierea lor mai strânsă cu SUA, sprijinind în același timp mișcări favorabile „modurilor tradiționale de viață europene”.

Cele patru națiuni erau menționate ca țări cu care SUA ar trebui „să lucreze mai mult ... cu scopul de a le îndepărta” de Uniunea Europeană, potrivit postului american, care susține că a consultat documentul.

Casa Albă a respins categoric existența unei versiuni a raportului.

Citește și
donald trump
Donald Trump poartă un pansament, iar Casa Albă invocă strângerile de mână. FOTO

Defense One afirmă că documentul detalia modul în care Donald Trump ar dori să construiască relația Washingtonului cu administrații aliniate ideologic, în contextul în care SUA se concentrează pe priorități interne.

„Ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și figurile intelectuale și culturale care caută suveranitate și păstrarea/restaurarea modurilor tradiționale de viață europene ... rămânând în același timp pro-americane”, se arată în document, potrivit Defense One.

Îngrijorări în Europa

Documentul presupus este probabil să provoace noi îngrijorări în Europa, la doar câteva zile după ce NSS a afirmat că țări precum Franța și Germania „se degradează” din cauza migrației și a creșterii economice slabe.

Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a negat existența documentului, declarând pentru Defense One: „Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată. Președintele Trump este transparent și și-a pus semnătura pe o singură strategie națională de securitate, care instruiește clar guvernul SUA să acționeze conform principiilor și priorităților definite de el.”

Versiunea publicată a documentului a acuzat, de asemenea, Europa că nu a reușit să oprească războiul din Ucraina, afirmând că liderii europeni au lăsat conflictul „să continue la nesfârșit”.

În acesta se spune că „Administrația Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au așteptări nerealiste pentru război, aflați în guverne minoritare instabile, multe dintre ele încălcând principii fundamentale ale democrației pentru a suprima opoziția”.

Raportul a mai susținut că Europa se confruntă cu o „ștergere civilizațională” – o narațiune care se aliniază cu partidele de extremă dreaptă.

Documentul, „teribil de prost conceput”

Săptămâna trecută, un fost diplomat american a declarat pentru The Independent că documentul este „teribil de prost conceput”.

Pe măsură ce Europa este nevoită să cheltuiască mai mult pentru a-și reface industriile de apărare epuizate, secretarul general al NATO a avertizat joi că continentul ar trebui să se pregătească pentru un război „precum cel pe care l-au îndurat bunicii noștri” și să crească cheltuielile de apărare pentru a descuraja Rusia.

„Mi-e teamă că prea mulți sunt liniștiți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul acțiunii este acum”, a spus acesta.

„Cheltuielile și producția de apărare ale aliaților trebuie să crească rapid. Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le este necesar pentru a ne menține în siguranță.”

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: SUA, NATO, uniunea europeana, donald trump, securitate, tari,

Dată publicare: 12-12-2025 21:13

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini
Stiri externe
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

Donald Trump poartă un pansament, iar Casa Albă invocă strângerile de mână. FOTO
Stiri externe
Donald Trump poartă un pansament, iar Casa Albă invocă strângerile de mână. FOTO

În contextul în care preşedintele american Donald Trump a purtat un pansament pe dosul mâinii drepte în ultimele zile, Casa Albă a reiterat joi că acest lucru se datorează numeroaselor strângeri de mână pe care le are, relatează AFP.

Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”
Stiri externe
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Șeful NATO vine cu un avertisment îngrijorător. Mark Rutte spune că Europa trebuie "să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat".

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Top citite
1 Ignatul cand este
Shutterstock
Stiri Diverse
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță proiecte mari pe plan profesional
3 Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Știrile PRO TV
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28