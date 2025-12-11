Reapariția rujeolei în Spania. Experții atribuie creșterea cazurilor migranților nevaccinați din Maroc și România

Reapariția rujeolei în Spania este explicată de specialiști prin sosirea unor persoane nevaccinate din zone unde boala circulă intens, precum Maroc și România, în combinație cu vulnerabilitățile din sistemul de vaccinare.

Ioana Andreescu

Potrivit informațiilor obținute de El Español, experții observă „puncte slabe” ale vaccinului legate de vârsta la care se administrează prima doză și de acoperirea vaccinală insuficientă, care nu atinge pragul de 95% necesar pentru imunizarea colectivă, citează La Bandera.

În Spania, acoperirea pentru prima doză este de 96,65%, dar pentru a doua scade la 91,75%, cu variații regionale care lasă populația vulnerabilă. Un exemplu citat este focarul din Franța, unde multe cazuri au afectat persoane vaccinate conform schemei complete, dar care primiseră prima doză prea devreme, ceea ce a redus eficacitatea la 60-83%. José Gómez Rial, purtător de cuvânt al Societății Spaniole de Imunologie, explică faptul că anticorpii materni neutralizează vaccinul la sugarii sub 12 luni.

Importul de cazuri din zone endemice, în special Maroc

Reapariția rujeolei în Europa și în Spania este atribuită în mare parte imigrației necontrolate, care facilitează importul de cazuri din zone endemice. Surse medicale, precum Ministerul Sănătății și Asociația Spaniolă de Pediatrie, subliniază că țări precum Marocul — cu peste 40.000 de cazuri și 150 de decese din 2023 — și România sunt sursa majorității cazurilor importate. Până în 2025, până la 80% dintre cazurile importate în Spania sunt așteptate să provină din Maroc, impulsionate de migrații masive precum Operațiunea Traversarea Strâmtorii și de comunitățile de imigranți din aceste țări.

Cazurile din Spania au crescut cu 43%

Experții din Societatea Spaniolă de Boli Infecțioase arată că „principalul factor al creșterii cazurilor de rujeolă este migrația”. În Spania, numărul cazurilor a crescut cu 43% în primele luni ale anului 2025 comparativ cu întregul an 2024, cu focare în Andaluzia, Țara Bascilor și Catalonia, multe fiind legate de cazuri importate.

Imigrația masivă din regiuni cu rate scăzute de vaccinare agravează situația, permițând virusului să găsească zone de populație susceptibilă, în ciuda ratelor ridicate din rândul populației native.

Sursa: La Bandera

