Anunţul francez a fost făcut la doar câteva minute după ce Reuters a dezvăluit că anchetatorii suspectau în mod confidenţial că Iranul se află în spatele atacurilor.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că ambasadorul iranian a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Franţei. Barrot a ameninţat, de asemenea, cu noi sancţiuni ale UE împotriva Iranului.

Atacurile cibernetice care au lovit sute de supermarketuri franceze la începutul lunii octombrie se numără printre cele mai perturbatoare atacuri cibernetice din cadrul „războiului cu Iranul” care a început în februarie, un conflict marcat de incidente izolate de presupuse perturbări digitale. Printre acestea s-au numărat atacuri cibernetice împotriva sistemului de transport public din Los Angeles în martie, împotriva staţiilor de tratare a apei din SUA în iulie şi împotriva navelor cu destinaţia Statele Unite în august.

Misiunea Iranului la Naţiunile Unite nu a răspuns la mesajele Reuters prin care i s-au solicitat comentarii. Iranul neagă în mod sistematic că ar desfăşura operaţiuni cibernetice rău intenţionate.

Efecte dramatice

Atacul cibernetic din 11 octombrie, care a suprascris sistemele de control asupra temperaturii din frigiderele comerciale din sute de unităţi comerciale, pare să fi fost uşor de pus în aplicare, au declarat anterior experţii în securitate cibernetică pentru Reuters. Compania care produce multe dintre unităţile afectate a declarat că o parte dintre acestea erau învechite sau rulau un soft depăşit, ceea ce ar fi putut facilita pătrunderea hackerilor.

Efectele au fost dramatice. La unele frigidere, temperatura a fost ridicată atât de mult, încât au luat foc. În orele care au urmat atacului cibernetic, angajaţii supermarketurilor au transportat cutii pline cu carne stricată şi îngheţată topită în containere uriaşe de gunoi. Costurile totale ale atacului s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro la nivel naţional, a estimat un proprietar de supermarket francez.

Atacurile cibernetice din octombrie au fost urmate în această lună de un al doilea val de atacuri care a lovit peste 100 de unităţi din întreaga Europă şi a afectat chiar şi frigiderele utilizate de băncile de sânge franceze, determinând angajaţii de acolo să mute o parte din sânge în alte unităţi de depozitare frigorifică.

Natura aparent simplă a atacurilor asupra frigiderelor - şi repetarea acestora în mai multe ţări - a dat naştere la speculaţii cu privire la cine ar putea fi responsabil, pe fondul îngrijorărilor continue legate de presupusa campanie de sabotaj a Rusiei în Europa, războiul dintre SUA şi Iran şi creşterea la nivel global a atacurilor cibernetice bazate pe inteligenţă artificială.

Atacuri asupra frigiderelor din SUA

Sabotajul frigiderelor din supermarketurile europene a fost precedat de cel puţin un incident similar în Statele Unite.

În luna august, frigiderele din cel puţin şase magazine militare au ieşit din funcţiune. Anchetatorii de la Pentagon tratează aceste defecţiuni ca pe un presupus atac cibernetic şi colaborează cu autorităţile franceze pentru a descoperi adevărul despre ceea ce s-a întâmplat, a relatat Reuters luna trecută.

Reuters nu a putut stabili în mod independent dacă a existat vreo legătură între incidentele cu frigiderele de la bazele militare americane din august, campania de atacuri cibernetice din Franţa şi valul mai recent de atacuri cibernetice asupra frigiderelor care a lovit Europa.

O persoană familiarizată cu această chestiune a declarat că Pentagonul consideră Iranul suspect în atacurile cibernetice din august asupra magazinelor militare, dar că ancheta este încă în curs.

Reuters nu a putut stabili cum a ajuns armata la această concluzie sau dacă anchetează şi alţi suspecţi.

Pentagonul a declarat luni că este „conştient de speculaţiile privind un potenţial incident cibernetic”, dar că anchetatorii militari se ocupă de caz şi că nu poate oferi comentarii suplimentare din motive de securitate.