Un șofer român de TIR a pus în pericol traficul pe o autostradă din Germania. Alți șoferi au sunat la 112 pentru ajutor

Un șofer român de TIR, aflat sub influența alcoolului, a pus în pericol mai mulți participanți la trafic sâmbătă la prânz, pe autostrada B300, lângă orașul Schrobenhausen, Germania.

Poliția a reușit să oprească camionul după ce acesta a circulat haotic timp de aproximativ 15 kilometri și caută acum martori care au fost afectați de incident, scrie donaukurier.de.

Potrivit poliției, sâmbătă, în jurul orei 13:45, un camion condus de un șofer român a circulat haotic pe autostrada B300, dinspre Pörnbach spre Schrobenhausen. Vehiculul trecea constant de pe o bandă pe alta și a mers pe contrasens de mai multe ori pe o distanță de aproximativ 15 kilometri, motiv pentru care un alt șofer a alertat autoritățile.

Potrivit donaukurier.de, cel puțin un șofer care circula din sens opus a fost pus în pericol direct. Alți conducători auto care încercau să depășească TIR-ul au fost nevoiți fie să renunțe la manevră, fie să revină pe banda opusă pentru a evita un accident, deși autostrada are două benzi pe sens.

Poliția caută martori pentru incidentul de pe B300

Poliția germană a reușit să oprească autocamionul pe Pettenkoferstraße, în Schrobenhausen. Șoferul român a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de peste 0,2%. Autoritățile au dispus recoltarea de probe biologice și i-au interzis continuarea cursei, deschizând totodată un dosar penal pentru punerea în pericol a traficului rutier.

Poliția din Schrobenhausen solicită ca persoanele care au fost expuse pericolului de camionul cu cabină neagră și remorcă gri, sâmbătă, între orele 13:42 și 13:56, să contacteze autoritățile.

Luna trecută, tot în Germania, un șofer român de TIR a doborât un stâlp de iluminat și a părăsit locul accidentului, fiind prins la scurt timp de polițiști. În Turcia, un alt camionagiu român a provocat panică pe o autostradă, conducând în zigzag și punând în pericol traficul; camionul, înmatriculat în România, a fost observat de alți șoferi în timp ce circula haotic prin Istanbul, până când încărcătura i-a căzut pe șosea.

