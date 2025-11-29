Haos și violență în Germania: peste 10.000 de manifestanți, 15 polițiști răniți. AfD și-a înființat organizația de tineret

Partidul naționalist Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe.

Mihai Niculescu

Partidul naționalist Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe, relatează dpa.

Peste 800 de participanți au adoptat statutul noii organizații, care va fi legată strâns de AfD, spre deosebire de predecesoarea sa desființată în primăvară, arată dpa, preluat de Agerpres.

„Generation Deutschland” - cadru de pregătire pentru AfD

Generation Deutschland va primi orice membru al AfD în vârstă de maximum 36 de ani, însă în organizația de tineret pot intra și tineri care nu sunt membri de partid. Copreședinta AfD Alice Weidel a afirmat că organizația va fi un cadru de pregătire pentru partid. Conform politicienei, rolul GD este în primul rând de a furniza tinere talente capabile pentru AfD.

Noua formațiune vine în locul Junge Alternative (Alternativa Tânără, JA), desființată în primăvară după ce partidul a rupt relațiile cu ea.

Congres cu două ore întârziere din cauza blocajelor

Spitalul universitar din Giessen, unde a avut loc congresul, a tratat mai mulți răniți ușor, care s-au prezentat singuri în timp ce în orașul din landul Hessa din centrul Germaniei se desfășurau proteste împotriva noii formațiuni.

Din cauza blocajelor de pe străzi și a manifestațiilor care au împiedicat accesul celor circa 1.000 de participanți așteptați, congresul a început cu o întârziere de două ore.

Asalt violent: 30-40 de demonstranți au încercat să pătrundă în sală

Un grup de circa 30-40 de demonstranți din stradă a încercat și să pătrundă în sala unde se desfășurau lucrările, trecând de barierele poliției, care a ripostat cu un tun cu apă pentru a respinge asaltul.

Poliția a comunicat că au suferit răni ușoare circa 10-15 agenți din forțele de ordine.

Deputat AfD bătut de circa 20 de oameni

Un deputat al AfD a fost rănit, iar poliția a anunțat că un agresor a fost arestat. Weidel a precizat că este vorba de Julian Schmidt, bătut de circa 20 de oameni după ce își parcase mașina în apropiere de sala unde urma să participe la congres.

Peste 10.000 de manifestanți, sticle aruncate în ambulanțe

În total, la protestele începute de dimineață au participat potrivit poliției peste 10.000 de oameni; erau așteptați circa 50.000. Protestatarii au blocat mai multe șosele în apropiere de Giessen, iar în mai multe locuri unde au avut loc ciocniri au aruncat cu sticle în echipajele de ambulanță. S-a scandat „Cu toții împreună, împotriva fascismului" și „Opriți incendiatorii".

Forțele de ordine locale au primit întăriri din întreaga Germanie.

Merz: „Ciocniri între extremele stângă și dreapta”

Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violențele și și-a anunțat compatrioții că vor vedea la știrile de seară ciocniri între extremele stângă și dreapta. „Doresc ca noi, cei din centrul politic al țării, să arătăm că putem rezolva problemele", a spus el.

Ministrul de interne: „Am cel mai mare respect pentru polițiști”

Ministrul de interne Alexander Dobrindt a afirmat că dreptul la demonstrații este fundamental, dar niciun astfel de drept nu justifică violența împotriva forțelor de securitate și a adăugat: „Am cel mai mare respect pentru agenții de poliție când văd oameni mascați, anarhiști, oameni cu rachete luminoase și torțe care se apropie de poliție cu intenția de a recurge la violență."

Sursa: Agerpres

