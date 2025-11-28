Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia. Ce au pus la cale 12 ofițeri superiori din Bundeswehr

Publicația americană Wall Street Journal a dezvăluit detalii despre un plan secret elaborat de Germania în cazul unui război cu Rusia. Planul a fost elaborat de aproximativ doisprezece ofițeri superiori din Bundeswehr (Armata germană - n.r.).

Lucrările la acesta au început în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate.

Documentul de 1.200 de pagini prezintă în detaliu modul în care 800.000 de soldați germani, americani și din alte țări NATO ar fi deplasați spre est, către linia frontului, potrivit Wall Street Journal, citată de Ukrainska Pravda.

Acesta prezintă porturile, râurile, căile ferate și drumurile pe care le-ar folosi, precum și modul în care ar fi aprovizionați și protejați pe parcurs.

Oficialii germani au declarat anterior că se așteaptă ca Rusia să fie pregătită și dispusă să atace NATO în 2029. Însă o serie de incidente de spionaj, atacuri de sabotaj și incursiuni în spațiul aerian european sugerează că Rusia s-ar putea pregăti să lovească mai devreme.

Ce prevede planul Germaniei

Analiștii consideră, de asemenea, că orice posibil armistițiu în Ucraina ar putea elibera timp și resurse pentru ca Rusia să se pregătească pentru acțiuni împotriva membrilor NATO din Europa.

Autorii planului consideră că, dacă vor reuși să consolideze reziliența Europei, nu numai că vor putea asigura victoria, ci și vor reduce probabilitatea unui război.

„Obiectivul este de a preveni războiul, arătându-le clar dușmanilor noștri că, dacă ne vor ataca, nu vor avea succes”, a declarat un ofițer militar de rang înalt și unul dintre primii autori ai planului.

Unele dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă planificatorii militari germani sunt intangibile: reguli complexe de achiziții publice, legi privind protecția datelor și alte reglementări elaborate într-o epocă mai pașnică.

Planul acordă o atenție deosebită infrastructurii. Berlinul estimează că 20% din autostrăzi și peste un sfert din podurile autostrăzilor necesită reparații din cauza subfinanțării cronice.

Porturile Germaniei de la Marea Nordului și Marea Baltică necesită o investiție de 15 miliarde de euro, inclusiv 3 miliarde de euro pentru modernizări cu dublă utilizare, cum ar fi consolidarea docurilor, potrivit federației porturilor germane.

O astfel de inegalitate ar restricționa libertatea de mișcare a trupelor în caz de război. Blocajele de pe harta mobilității militare se numără printre cele mai bine păstrate secrete ale planului.

Deficiențele juridice din timp de pace au făcut, de asemenea, mai dificilă apărarea Germaniei împotriva sabotajului – una dintre cele mai mari amenințări evidențiate în plan.

Chiar și așa, Bundeswehr a dat o evaluare optimistă a progreselor sale.

„Având în vedere că am pornit de la zero la începutul anului 2023, suntem foarte mulțumiți de locul în care ne aflăm astăzi. Este un produs foarte sofisticat”, a declarat ofițerul și coautorul planului.

Cu toate acestea, testele de stres recente au arătat că mai sunt multe de făcut înainte ca planul și realitatea să se alinieze. Cea mai mare incertitudine cu care se confruntă planificatorii este cât timp au la dispoziție.

