Slovacia ar putea da în judecată UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti

19-11-2025 | 16:07
robert fico
Slovacia analizează o posibilă acţiune în justiţie împotriva UE, pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028, din cauza războiului din Ucraina, a declarat miercuri premierul Robert Fico, transmite Reuters.

Mihaela Ivăncică

Slovacia şi Ungaria au criticat vehement planurile Executivului comunitar de a elimina treptat importurile de energie rusească, în condiţiile în care ambele state membre UE depind încă foarte mult de aprovizionarea cu gaze şi petrol ruseşti şi se tem că alternativele mai costisitoare le vor afecta economiile.

Fico a declarat miercuri că i-a însărcinat pe miniştrii Economiei, Afacerilor Externe şi Justiţiei să analizeze opţiunile în vederea acţionării în instanţă a UE pentru oprirea livrărilor de gaze ruseşti către Slovacia.

Guvernul slovac va analiza posibilitatea unui proces

"Săptămâna viitoare, Guvernul va discuta un document în care vom analiza posibilitatea de a intenta un proces", a declarat Fico într-o conferinţă de presă.

"Totul va depinde mult de modul în care Comisia Europeană îşi îndeplineşte angajamentele faţă de Slovacia, angajamente care au fost oferite şi semnate direct de preşedintele Comisiei Europene", a adăugat Fico, referindu-se la garanţiile privind posibile lipsuri sau creşteri bruşte de preţuri, oferite de executivul UE la începutul acestui an.

Fico nu a spus care este suma care ar putea fi solicitată de Slovacia în instanţă şi nici nu a explicat cum va fi motivată acţiunea.

Miniştrii europeni ai Energiei au susţinut luna trecută propunerea Comisiei de eliminare treptată a importurilor de petrol şi gaze ruseşti până în ianuarie 2028. Ţările UE trebuie să negocieze regulile finale cu Parlamentul European, care încă nu şi-a stabilit încă poziţia de negociere.

Slovacia nu a putut bloca planurile UE, dar încearcă amânarea sancțiunilor

Slovacia nu a putut bloca planurile Bruxelles-ului, deoarece interzicerea importurilor de energie din Rusia are nevoie de sprijinul majorităţii statelor membre şi nu de un vot unanim. În schimb, Fico a încercat să amâne ultimele două pachete de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, care necesită unanimitate, pentru a obţine garanţii şi alte solicitări.

Miercuri, Fico a adăugat că Guvernul slovac va discuta şi o propunere a UE - care nu a fost încă aprobată - vizând utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro. Premierul slovac şi-a reiterat opoziţia faţă de acest plan, spunând că acesta ridică întrebări şi incertitudini juridice. 

Sursa: Agerpres

Etichete: slovacia, gaze rusești, bruxelles,

Dată publicare: 19-11-2025 16:07

