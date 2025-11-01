Reacția poliției din Slovacia la limita de 6 km/h pe trotuare. „Obiectivul principal este creşterea siguranţei”

Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.

autor
Lorena Mihăilă

„Trebuie să clarific că acest lucru nu este adevărat”, a declarat adjunctul şefului poliţiei, Rastislav Polakovič, pentru presa slovacă.

„Regula este destinată persoanelor care utilizează role, trotinete, skateboarduri, schiuri sau echipamente sportive similare, precum şi bicicliştilor cu vârsta de până la 10 ani, inclusiv însoţitorii acestora. Măsurile ar trebui să se concentreze asupra acestor grupuri”, a precizat oficialul.

Anunţul iniţial cu modificarea codului rutier a stârnit o undă de amuzament şi confuzie pe reţelele sociale, unii utilizatori întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde autobuzul le-ar putea aduce o amendă.

Legislaţia actualizată prin noul amendament se aplică diverselor categorii de utilizatori ai trotuarelor. Măsura, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, a fost introdusă pentru a evita coliziunile pe trotuare.

„Obiectivul principal este creşterea siguranţei pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, care face parte din coaliţia de guvernare.

Modificarea a stârnit reacţii negative din partea opoziţiei, a ONG-urilor şi a politologilor.

„În Republica Cehă, această problemă este abordată prin interzicerea trotinetelor şi a bicicletelor electrice pe trotuare, în timp ce abordarea slovacă a dus la o legislaţie destul de bizară”, a declarat pentru POLITICO politologul Lubomír Kopeček de la Universitatea Masaryk din Brno.

Grupul de susţinere a cicliştilor Cyklokoalícia (Coaliţia pentru ciclism) a declarat că legislaţia pune probleme, deoarece îi obligă pe copiii sub 10 ani – care acum au voie să circule cu bicicleta pe trotuare – să circule pe şosea.

Sursa: News.ro

