Shutdown-ul instituțiilor de stat din America se prelungește. Care ar fi calculul republicanilor

02-10-2025 | 20:10
×
Activitatea agențiilor federale americane rămâne parțial paralizată după sistarea finanțării, ca urmare a blocajului politic dintre republicani și democrați. Între timp, începe să fie resimțit impactul acestui „shutdown”.

Mii de angajați sunt înștiințați că fie vor lucra voluntar, fie sunt trimiși în concediu neplătit. Asociația agenților FBI a avertizat că paralizia bugetară afectează capacitatea Biroului de a-și face datoria.

Mii de americani plătiți din bugetul federal au fost deja informați că intră în concediu fără plată. În lipsa unui acord iminent în Congres, sunt vizați alți 700.000 de angajaţi.

-Este închis din cauza blocajului?

-Da.

Cam așa au fost întâmpinați turiști din întreaga lume dornici să viziteze muzeele sau rezervațiile naturale din Statele Unite. Iar cele care nu au fost deja închise mai rămân deschise doar până luni. Presa de peste Ocean scrie că administrația Trump vrea să profite de situație ca să scape definitiv de unii angajați federali.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: Va trebui să concediem câțiva oameni dacă blocajul guvernamental continuă. Nu ne place asta. Nu este neapărat ce ne dorim, dar vom face tot ce trebuie pentru ca serviciile esențiale pentru cetățenii americani să continue să funcționeze.

Bernie Moreno, senator republican: Blocajul s-ar putea prelungi luni de zile. Așa că această administrație nu are de ales, trebuie să reducă masiv efectivele forței de muncă federale.

Ana Navarro, analist politic: Mai întâi au fost concedierile făcute de DOGE (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală), acum este „shutdown”. Mă întreb de ce ar mai vrea cineva să lucreze pentru guvernul federal?

Își continuă activitatea, însă fără să fie plătiți, angajații din domenii considerate esențiale, precum medicii, polițiștii, vameșii, piloții și personalul de securitate din aeroporturi.

Angajat: Există multe necunoscute, multă îngrijorare. Încă sunt o mulțime de operatori în sistemul de transport care trăiesc de la un salariu la altul. Pentru mulți dintre ei, acest salariu este singura sursă de a familiilor lor.

Și baza de la Deveselu e afectată

Şi baza americană din România, de la Deveselu, a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar își va îndeplini atribuţiile în mod normal, fără plată, până când Congresul va vota alocările bugetare.

Robert Califf, fost angajat FDA (Agenția pentru siguranța alimentară și medicamente, n.r.): Dacă această situație continuă timp de câteva săptămâni, ar putea apărea focare de contaminare care nu vor putea fi gestionate și riscăm să avem probleme semnificative în lanțul de aprovizionare.

Blocajul afectează și studiile clinice derulate în institute de cercetare și spitale care depind de fondurile federale.

Kathleen Sebelius, fost secretar de stat la Sănătate: „Dacă un pacient urma să fie inclus într-un studiu clinic, va afla că nu mai are șansa asta.”

În acest timp, republicanii şi democraţii dau vina unii pe alţii pentru impas.

Sunlen Serfaty, corespondent CNN: Strategia republicanilor este să convoace vot după vot până când vor convinge suficienți democrați să treacă în tabăra lor și să voteze planul care va extinde finanțarea federală pentru încă 7 săptămâni. Calculul republicanilor este că democrații vor simți o presiune tot mai mare pe măsură ce tot mai mulți angajați vor fi trimiși în concediu fără plată sau chiar concediați.

