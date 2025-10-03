Shein intră pe piaţa fizică de comerţ din Franţa. Unde vor fi amplasate magazinele. Reacţii critice din partea retailerilor

03-10-2025 | 08:07
shein
Shutterstock

Retailerul online de modă rapidă Shein va deschide în noiembrie primele sale magazine fizice în Franţa, în baza unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM), declanşând critici puternice din partea comercianţilor francezi, transmite Reuters.

Ioana Andreescu

Magazinele vor fi amplasate în spaţii din cadrul BHV din centrul Parisului şi în Galeries Lafayette din alte cinci oraşe (Dijon, Grenoble, Reims, Limoges şi Angers). Până acum, Shein a organizat doar magazine pop-up temporare, în scop de marketing.

Preşedintele SGM, Frédéric Merlin, a declarat că noua ofertă va atrage o clientelă mai tânără, explicând că ”un client ar putea cumpăra într-o zi atât un articol Shein, cât şi o geantă de lux”.



Grupul Galeries Lafayette a anunţat însă că se opune iniţiativei, pe care o consideră o încălcare a contractului de franciză, şi intenţionează să o blocheze:

„Nu suntem de acord cu această decizie, având în vedere poziţionarea şi practicile acestui brand de ultra fast fashion, aflat în contradicţie cu oferta şi valorile noastre.”

shein
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Decizia a atras critici şi din partea comercianţilor francezi

Decizia a atras critici şi din partea comercianţilor francezi. Federaţia Franceză de Pret-a-Porter a acuzat că Shein ”după ce a distrus zeci de branduri franceze, vrea să inunde şi mai masiv piaţa noastră cu produse de unică folosinţă”.

Parlamentarii francezi au susţinut recent un proiect de lege care vizează reglementarea modei rapide şi care ar putea interzice Shein să mai facă publicitate.

Extinderea fizică marchează o schimbare majoră în modelul de afaceri al Shein, care s-a bazat până acum pe comerţul online şi pe livrări directe din fabricile din China către clienţi, beneficiind de scutiri vamale pentru coletele de valoare mică. Totuşi, atât SUA, cât şi Uniunea Europeană se pregătesc să elimine această facilitate.

Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Sursa: News.ro

