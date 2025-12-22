Serviciile online ale Poștei franceze au fost blocate de un atac informatic. Anterior au fost vizate și două ministere

Serviciile online ale Poștei franceze au fost paralizate în urma unui atac informatic, ce a perturbat livrările și accesul la platformele digitale, potrivit La Poste.

„În ceea ce priveşte La Banque Postale, plăţile online rămân posibile cu autentificare prin SMS”, a precizat grupul, asigurând că „nu există absolut niciun impact asupra datelor” clienţilor.

„Operaţiunile bancare pot fi efectuate şi la oficiile poştale, precum şi retragerile de numerar de la bancomate”, potrivit grupului.

Acest „incident”, cum a fost calificat de La Poste, survine la începutul săptămânii sărbătorilor de Crăciun, perioada cea mai aglomerată pentru La Poste. În ultimele două luni ale anului, La Poste sortează şi distribuie 180 de milioane de colete.

Groupe La Poste din Franţa este cel mai important grup de servicii poştale

Groupe La Poste din Franţa este cel mai important grup de servicii poştale şi multiservicii din ţară, cu un rol central în viaţa de zi cu zi a populaţiei şi a economiei franceze. Este o societate pe acţiuni cu capital 100% public, deţinută în proporţie de 66% de Caisse des Dépôts et Consignations şi 34% de statul francez.

De asemenea, luni dimineaţă, grupul BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Épargne) a fost, de asemenea, victima „unei defecţiuni”, dar „a fost temporară” şi „totul a revenit la normal”, a explicat un purtător de cuvânt pentru AFP. „Aplicaţiile Banque Populaire şi Caisse d’Épargne funcţionează din nou normal, iar în ceea ce priveşte site-urile web, problema este în curs de rezolvare. Aceasta se datorează unei defecţiuni”, a adăugat el.

Săptămâna trecută au fost vizate ministerele de Interne şi al Sportului

Atacul cibernetic de la Poşta franceză intervine, de asemenea, după ce Ministerul francez de Interne anunţa săptămâna trecută că a descoperit „existenţa unor activităţi suspecte vizând servere de mesagerie” cu privire la prelucrarea datelor judiciare şi fişierul persoanelor căutate. Un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost reţinut în cadrul unei anchete cu privire la acest atac cibernetic împotriva Ministerului francez de Interne.

De asemenea, Ministerul francez al Sporturilor a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic şi că au fost afectate datele a cel puţin 3,5 milioane de persoane.

