Alting ar fi fost prins cu diverse produse în buzunar în magazine Walmart din Lafayette și Monticello, și chiar în Naples, Florida. Legislatorul și-a anunțat demisia miercuri, în contextul în care experții medicali îi investighează sănătatea mentală, arată New York Post.

„În ultimele săptămâni, am fost supus unei evaluări medicale extensive pentru schimbări îngrijorătoare în judecata, comportamentul și funcționarea cognitivă. Această evaluare a inclus specialiști în neurologie, geriatrie și sănătate mintală, precum și un RMN și alte teste. Doctorii mei caută un diagnostic definitiv”, a scris Alting într-o postare pe Facebook.

În ciuda scandalului, numele lui Alting va rămâne pe buletinul de vot de la alegerile de la jumătatea mandatului. Dacă va fi reales, Partidul Republican din Indiana îi va alege înlocuitorul prin procesul de vacantare a postului.

Alting nu a fost încă acuzat penal, dar procurorii din Comitatul Elkhart au fost desemnați să investigheze multiple rapoarte de furt legate de el.

„Am fost șocat când totul s-a aflat în ultimele două săptămâni. Înțeleg în ce direcție merg lucrurile”, a declarat Tracy Brown, președintele Partidului Republican din Comitatul Tippecanoe.

La 16 octombrie, Alting avea 253.498 de dolari în fondul său de campanie. Trebuie să depună rapoarte periodice pentru a menține accesul la fonduri – bani care, potrivit experților, vor fi probabil distribuiți aliaților săi.

„Banii pot sta acolo ani de zile”, a declarat Julia Vaughn, director executiv al Common Cause Indiana. Legea statului Indiana îi permite lui Alting să doneze bani din fondurile de campanie altor candidați și organizații non-profit, fără un termen limită.