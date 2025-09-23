Șeful Serviciilor moldovenești, despre cei antrenați în Serbia să provoace haos la alageri: Cine e „Bes” și câți bani dădea

23-09-2025 | 19:38
Autoritățile de la Chișinău au descoperit că zeci de cetățeni moldoveni erau pregătiți în Serbia, în tabere speciale, pentru a destabiliza protestele organizate după alegeri.

Operațiunea era supravegheată de reprezentantul unui serviciu secret al Federației Ruse. În cele din urmă, planul a fost dejucat, iar zeci de persoane au fost arestate. Alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, sunt considerate cruciale pentru viitorul democratic al țării.

Un viitor în pericol

Într-un mesaj adresat națiunii înainte de alegeri, președinta Maia Sandu a avertizat că suveranitatea, independența și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol, iar Rusia pare dispusă să facă orice pentru a opri drumul țării spre aderarea la Uniunea Europeană.

Maia Sandu, președinta Moldovei: „Cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova."

74 de moldoveni au fost arestați, fiind acuzați că plănuiau să provoace haos după alegeri. Poliția susține că în spatele acestor acțiuni se află Federația Rusă, cu implicarea grupării criminale Șor. Zeci de tineri erau trimiși în Serbia, sub pretextul unor pelerinaje, unde erau învățați cum să acționeze în timpul protestelor. Pentru participare, fiecare primea câte 400 de euro.

victor chirila
Ambasadorul Rep. Moldova la București, despre alegeri: „Rusia a cheltuit acum peste 300 de mil. de euro ca să manipuleze”

Alexandru Musteață, șeful SIS: „Coordonator direct a acestor activități era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special al Federației Ruse, având apelativul 'BES'."

Războiul informațional

În același timp, Serviciul de Informații Externe al Rusiei, prin canalul de propagandă RIA Novosti, a răspândit știrea falsă că liderii europeni vor să trimită trupe NATO pentru a ocupa Republica Moldova după alegeri: „La cererea președintei Maia Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i oblige pe moldoveni să accepte o dictatură sub masca democrației europene."

Oana Marocico, jurnalistă BBC, a documentat alegerile și a fost șocată de modalitățile de manipulare folosite de ruși.

Analiștii spun că diaspora moldoveană va dicta direcția țării, fie spre Vest, fie spre Est.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Dacă vor reuși mobilizarea, atunci vom avea un PAS pe primul loc și o președintă care va avea totuși cât de cât marjă de manevră. Altfel, intrăm în scenariul georgian, în care președinta va fi izolată, poate va fi demisă. Ne putem aștepta la cele mai negre evoluții în Moldova dacă europenii nu vor câștiga, totuși, că Vladimir Putin nu va menaja pe nimeni."

