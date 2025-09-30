Secretarul Apărării din SUA atacă „generalii grași” și „diversitatea” într-o reuniune cu militarii. Ce le-a transmis

Stiri externe
30-09-2025 | 17:58
Pete Hegseth
Getty

Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și inițiativele legate de „diversitate” care ar fi dus la decenii de declin în armata americană, într-o reuniune fără precedent a liderilor militari.

autor
Lorena Mihăilă

El le-a spus și că ar trebui să demisioneze dacă nu îi susțin agenda, notează Reuters.

„Liderii politici nechibzuiți și imprudenți au stabilit o direcție greșită și ne-am pierdut drumul. Am devenit „Departamentul Woke”, a spus Hegseth la începutul evenimentului din Quantico, Virginia. „Dar nu mai este cazul”, a spus el.

Adresându-se unei săli pline cu generali și amirali de top ai SUA, convocați din întreaga lume fără explicații săptămâna trecută, Hegseth și-a apărat decizia de a concedia ofițeri superiori, printre care se numără generalul de top al SUA, care era de culoare, și amiralul de top al Marinei, care era femeie. El a spus că ofițerii pe care i-a eliberat din funcție făceau parte dintr-o cultură defectuoasă.

El a promis schimbări radicale în modul în care sunt tratate plângerile privind discriminarea și în modul în care sunt investigate acuzațiile de încălcări ale legii la Pentagon, spunând că sistemul actual îi face pe ofițerii de rang înalt să meargă „pe coji de ouă”.

Citește și
donald trump
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce este onorabil și să vă dați demisia”, a spus Hegseth.

„Știu că majoritatea covârșitoare dintre voi simte contrariul. Aceste cuvinte vă pot umple inimile”, a mai adăugat el.

Tineri supraponderali la Pentagon

Hegseth a criticat aspectul fizic al soldaților supraponderali, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași în holurile Pentagonului”.

El a spus că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite doar pe baza standardelor masculine și a subliniat importanța standardelor de îngrijire personală.

„Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth audienței, care a ascultat în tăcere.

Pentagonul a suferit mai multe schimbări

Pentagonul a suferit opt luni de schimbări radicale de când Trump a preluat funcția, inclusiv concedieri, interzicerea cărților din bibliotecile academiilor și ordonarea de atacuri letale asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei.

Acest lucru a dus la speculații, atât în cadrul armatei americane, cât și în rândul publicului american, că reuniunea ar putea depăși cu mult exercițiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând discuții despre reducerea gradelor ofițerilor superiori și o revizuire a priorităților de apărare ale SUA.

„Nimeni nu știe” ce se va discuta în cele din urmă, a declarat un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului despre agenda reuniunii.

Armata SUA trebuie să fie apolitică

Armata SUA trebuie să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Administrația a anunțat un plan de trimitere a Gărzii Naționale la Chicago, cel mai recent oraș american în care Trump intenționează să trimită trupe americane, în ciuda obiecțiilor autorităților locale.

El a anunțat planuri de trimitere a trupelor Gărzii Naționale la Portland, Oregon, în weekend, și a trimis Garda și pușcașii marini în serviciu activ la Los Angeles la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Duminică, într-un interviu acordat Reuters, Trump a descris întâlnirea de la Quantico ca fiind un „esprit de corps” (n.r. (spirit de unitate și camaraderie).

„Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri prețuiți, să fie puternici, duri, inteligenți și compătimitori”, a declarat Trump într-un interviu.

Prezența lui Trump îl va pune probabil în umbră pe Hegseth, cel care a convocat comandanții din întreaga lume, inclusiv pe cei staționați în locuri îndepărtate din Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ține, Hegseth vorbește despre „etica războinică” și despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică, teme la care se așteaptă să revină marți.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidențial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă

Sursa: Reuters

Etichete: donald trump, militari, Pentagon, diversitate,

Dată publicare: 30-09-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico
Stiri externe
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico

Președintele american va participa la o întâlnire neobișnuită convocată de șeful Pentagonului cu toți comandanții militari americani din întreaga lume.

Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate
Stiri externe
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate

Guvernul ceh a anunțat marți că vrea să fie prima țară din UE care limitează imediat intrarea rușilor cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând motive de securitate, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Peste 22 de morți în urma protestelor violente din Madagascar. Președintele malgaș a concediat întregul guvern
Stiri externe
Peste 22 de morți în urma protestelor violente din Madagascar. Președintele malgaș a concediat întregul guvern

Preşedintele malgaş Andry Rajoelina a concediat întregul Guvern, inclusiv pe neclintitul Christian Ntsay, premier din 2018, numit de către precedentul preşedinte, în urma mai multor zile de manifestaţii violente, relatează AFP, preluat de News.ro.

Recomandări
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat
Stiri actuale
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat

Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut.

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina
Stiri actuale
Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28