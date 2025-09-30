Secretarul Apărării din SUA atacă „generalii grași” și „diversitatea” într-o reuniune cu militarii. Ce le-a transmis

Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și inițiativele legate de „diversitate” care ar fi dus la decenii de declin în armata americană, într-o reuniune fără precedent a liderilor militari.

El le-a spus și că ar trebui să demisioneze dacă nu îi susțin agenda, notează Reuters.

„Liderii politici nechibzuiți și imprudenți au stabilit o direcție greșită și ne-am pierdut drumul. Am devenit „Departamentul Woke”, a spus Hegseth la începutul evenimentului din Quantico, Virginia. „Dar nu mai este cazul”, a spus el.

Adresându-se unei săli pline cu generali și amirali de top ai SUA, convocați din întreaga lume fără explicații săptămâna trecută, Hegseth și-a apărat decizia de a concedia ofițeri superiori, printre care se numără generalul de top al SUA, care era de culoare, și amiralul de top al Marinei, care era femeie. El a spus că ofițerii pe care i-a eliberat din funcție făceau parte dintr-o cultură defectuoasă.

El a promis schimbări radicale în modul în care sunt tratate plângerile privind discriminarea și în modul în care sunt investigate acuzațiile de încălcări ale legii la Pentagon, spunând că sistemul actual îi face pe ofițerii de rang înalt să meargă „pe coji de ouă”.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce este onorabil și să vă dați demisia”, a spus Hegseth.

„Știu că majoritatea covârșitoare dintre voi simte contrariul. Aceste cuvinte vă pot umple inimile”, a mai adăugat el.

Tineri supraponderali la Pentagon

Hegseth a criticat aspectul fizic al soldaților supraponderali, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași în holurile Pentagonului”.

El a spus că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite doar pe baza standardelor masculine și a subliniat importanța standardelor de îngrijire personală.

„Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth audienței, care a ascultat în tăcere.

Pentagonul a suferit mai multe schimbări

Pentagonul a suferit opt luni de schimbări radicale de când Trump a preluat funcția, inclusiv concedieri, interzicerea cărților din bibliotecile academiilor și ordonarea de atacuri letale asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei.

Acest lucru a dus la speculații, atât în cadrul armatei americane, cât și în rândul publicului american, că reuniunea ar putea depăși cu mult exercițiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând discuții despre reducerea gradelor ofițerilor superiori și o revizuire a priorităților de apărare ale SUA.

„Nimeni nu știe” ce se va discuta în cele din urmă, a declarat un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului despre agenda reuniunii.

Armata SUA trebuie să fie apolitică

Armata SUA trebuie să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Administrația a anunțat un plan de trimitere a Gărzii Naționale la Chicago, cel mai recent oraș american în care Trump intenționează să trimită trupe americane, în ciuda obiecțiilor autorităților locale.

El a anunțat planuri de trimitere a trupelor Gărzii Naționale la Portland, Oregon, în weekend, și a trimis Garda și pușcașii marini în serviciu activ la Los Angeles la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Duminică, într-un interviu acordat Reuters, Trump a descris întâlnirea de la Quantico ca fiind un „esprit de corps” (n.r. (spirit de unitate și camaraderie).

„Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri prețuiți, să fie puternici, duri, inteligenți și compătimitori”, a declarat Trump într-un interviu.

Prezența lui Trump îl va pune probabil în umbră pe Hegseth, cel care a convocat comandanții din întreaga lume, inclusiv pe cei staționați în locuri îndepărtate din Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ține, Hegseth vorbește despre „etica războinică” și despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică, teme la care se așteaptă să revină marți.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidențial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













