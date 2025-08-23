Secretarul apărării american Pete Hegseth l-a destituit pe șeful DIA și alți comandanți militari. „Test de loialitate”

Administrația președintelui Donald Trump continuă epurările la Pentagon, prin destituirea șefului Agenției de Informații a Pentagonului și a altor doi comandanți militari de rang înalt.

Mișcarea alimentează controversele privind politizarea serviciilor de informații americane.

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, l-a destituit pe șeful Agenției de Informații a Pentagonului (DIA), general-locotenentul Jeffrey Kruse, și pe alți doi comandanți militari de rang înalt, au declarat vineri trei oficiali americani pentru Reuters, transmite Agerpres.

Motivul destituirii lui Kruse, care ocupa această funcție de la începutul anului 2024, nu a fost clar. Epurările s-au extins în cursul zilei de vineri, când Hegseth a ordonat și concedierea șefului rezervelor navale americane și a comandantului Comandamentului de război special naval.

Toți cei trei oficiali au declarat că nu cunosc motivele pentru care au fost destituiți.

Critici asupra „testului de loialitate"

„Concedierea încă unui oficial de rang înalt din domeniul securității naționale subliniază obiceiul periculos al administrației (președintelui american Donald) Trump de a trata agențiile de informații ca pe un test de loialitate, mai degrabă decât ca pe o garanție pentru țara noastră", a declarat senatorul american Mark Warner, vicepreședintele Comisiei Senatului pentru Informații.

Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a administrației Trump de a penaliza actuali și foști oficiali militari, din serviciile de informații și din domeniul aplicării legii, ale căror opinii au fost percepute ca fiind în contradicție cu cele ale magnatului republican.

Un obicei de epurări extensive

Aceste destituiri se înscriu într-un trend mai larg de restructurări controversate. În aprilie, Trump l-a destituit pe generalul Timothy Haugh din funcția de director al Agenției Naționale de Securitate, într-o epurare care a inclus peste 10 angajați ai consiliului național de securitate al Casei Albe.

De asemenea, în februarie, Hegseth l-a destituit pe generalul forțelor aeriene C.Q. Brown, președintele Statului Major Interarme, care a fost concediat împreună cu alți cinci amirali și generali, într-o reorganizare fără precedent a conducerii militare americane.

Controversa raportului despre atacurile din Iran

Deși motivul exact al concedierii lui Kruse nu a fost clarificat oficial, aceasta vine după ce o evaluare preliminară a DIA, apărută în mass-media, când a afirmat că atacurile aeriene americane din 22 iunie asupra a trei instalații nucleare iraniene au întârziat programul Teheranului cu doar câteva luni, o constatare care contrazice afirmația lui Trump că țintele au fost „distruse".

Acest lucru l-a înfuriat pe Trump iar Casa Albă a denunțat evaluarea strict secretă ca fiind „complet greșită". Trump a atacat CNN, New York Times și alte publicații care au obținut raportul, numindu-le „gunoaie" și „fake news".

Revocări de autorizații de securitate

Vestea despre destituirea lui Kruse a venit la două zile după ce directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a anunțat că revocă, la ordinul lui Trump, autorizațiile de securitate a 37 actuali și foști angajați din domeniul serviciilor de informații americane.

Revocările îi vizează, printre alții, pe fostul președinte democrat Joe Biden, și pe fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut alegerile prezidențiale în favoarea lui Trump anul trecut.

Reduceri masive de personal

La începutul acestei săptămâni, Gabbard a anunțat, de asemenea, prima reformă majoră a biroului său de la înființarea acestuia, reducând personalul cu peste 40% până la 1 octombrie și economisind peste 700 de milioane de dolari pe an.

Administrația Trump justifică aceste măsuri ca făcând parte dintr-un efort de a reduce dimensiunea guvernului SUA, prin scăderea bugetului federal și pedepsirea a ceea ce descrie drept „politizarea sau instrumentalizarea" serviciilor de informații.

