Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur

Stiri externe
21-09-2025 | 13:32
Pete Hegseth
Getty

Organismele media și jurnaliștii au denunțat noile restricții impuse de Pentagon ca fiind neconstituționale, descriindu-le ca un atac la adresa primului amendament, care garantează libertatea presei.

autor
Alexandru Toader


Pentagonul afirmă că va solicita jurnaliștilor acreditați să semneze un angajament prin care să se abțină de la difuzarea informațiilor care nu au fost autorizate pentru publicare, inclusiv informații neclasificate.

O notă de 17 pagini publicată de Departamentul de Război al SUA, recent redenumit de administrația Trump din Departamentul Apărării, precizează că jurnaliștii care nu respectă această politică riscă să-și piardă acreditările care le permit accesul la Pentagon.

„Informațiile trebuie să fie aprobate pentru publicare de către un funcționar autorizat înainte de a fi publicate, chiar dacă nu sunt clasificate”, se arată în directivă.

Susținătorii libertății presei au denunțat cerința de confidențialitate ca fiind un atac la adresa jurnalismului independent. Noile restricții ale Pentagonului vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, intensifică amenințările, procesele și presiunile, în încercarea de a remodela peisajul mass-media din SUA.

„Asta ar trebui să alarmeze fiecare american”, a adăugat el.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth (foto articol), a evidențiat noile restricții într-o postare pe rețelele sociale, subliniind că „presa nu conduce Pentagonul, ci poporul”.

El a anunțat, de asemenea, că profesioniștii din mass-media nu vor mai avea voie să se plimbe liber pe holurile sediului central al armatei americane.

„Presa nu mai are voie să se plimbe pe coridoarele unei facilități securizate”, a precizat el. „Purtați o legitimație și respectați regulile — sau mergeți acasă.”

Restricțiile vin după o serie de scurgeri de informații

Anul acesta, Pentagonul a evacuat multe organizații media, în timp ce a impus o serie de restricții asupra presei, inclusiv interdicția pentru reporteri de a intra în zone extinse ale Pentagonului fără escortă guvernamentală — zone la care presa avusese acces în administrațiile trecute, pentru a acoperi activitățile celei mai puternice armate din lume.

La începutul mandatului lui Hegseth, Pentagonul a fost pus într-o situație stânjenitoare atunci când redactorul-șef al publicației americane The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a fost inclus din greșeală într-un grup de discuții pe aplicația Signal, unde secretarul Apărării discuta planuri privind viitoare atacuri militare în Yemen, potrivit Euronews.

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, Mike Waltz, și-a asumat responsabilitatea pentru includerea lui Goldberg și a fost mutat într-o altă funcție.

Departamentul Apărării a fost, de asemenea, pus într-o situație jenantă după o scurgere de informații către The New York Times, potrivit căreia miliardarul și fostul consilier al lui Trump, Elon Musk, urma să primească un briefing privind planurile armatei SUA în eventualitatea izbucnirii unui război cu China.

Briefingul nu a mai avut loc, la ordinul lui Trump, iar Hegseth a suspendat doi oficiali ai Pentagonului, ca parte a unei investigații privind modul în care informația a ajuns în presă.

Organizațiile media ripostează

Sâmbătă, Societatea Jurnaliștilor Profesioniști a obiectat, de asemenea, față de măsura Pentagonului, calificând-o drept „alarmantă”.

„Această politică miroase a cenzură prealabilă — cea mai gravă încălcare a libertății presei conform Primului Amendament — și reprezintă un pas periculos către cenzura guvernamentală”, se arată într-o declarație de sâmbătă. „Încercările de a reduce la tăcere presa sub pretextul «securității» fac parte dintr-un tipar tulburător de ostilitate crescândă a guvernului față de transparență și normele democratice.”

Redactorul-șef al The Washington Post, Matt Murray, a scris sâmbătă în paginile publicației că noua politică contravine interesului public american.

„Constituția protejează dreptul de a relata despre activitățile oficialilor guvernamentali aleși și numiți democratic”, a spus Murray.

„Orice încercare a guvernului de a controla mesajele și de a restricționa accesul este contrară Primului Amendament și împotriva interesului public.”

Sursa: euronews.com

21-09-2025 13:32

