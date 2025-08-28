Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”

28-08-2025 | 19:01
Mark Rutte, secretarul general al NATO
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la capacităţile extinse ale Rusiei pentru atacuri hibride, inclusiv asupra statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, relatează dpa.

Mihaela Ivăncică

"Acestea pot lua forma unor tentative de asasinat. Pot lua forma bruiajelor electronice ale aeronavelor comerciale deasupra Mării Baltice, încercând practic să efectueze atacuri cibernetice asupra unei ţări importante din NATO", a declarat Rutte la un eveniment în oraşul german Würzburg.

El a declarat că nu poate comenta în legătură cu incidente specifice, în urma rapoartelor repetate despre zboruri cu drone, sabotaj şi tentative de spionaj.

"Ştim că Rusia este capabilă de multe. Nici aici nu ar trebui să fim naivi, iar eu ştiu că Germania nu este naivă", a adăugat Rutte.

Secretarul general al NATO a mai spus că a discutat cu şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, şi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu atacul masiv lansat joi de Rusia asupra Kievului în care a fost avariată şi clădirea reprezentanţei UE în Ucraina.

Sursa: Agerpres

