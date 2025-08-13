„Mingea este acum în terenul lui Putin”, spune șeful NATO, după discuțiile cu Trump și liderii europeni

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că „mingea este acum în terenul lui Putin” după ce a participat miercuri la o convorbire telefonică între președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni, scrie CNN .

„Suntem uniți în eforturile de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă”, a scris Rutte pe rețelele sociale. „Apreciez leadership-ul lui Trump și coordonarea strânsă cu aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin”, a adăugat el, referindu-se la viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin din Alaska.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit și ea întâlnirea virtuală „foarte bună”.

„Am discutat despre viitoarea întâlnire bilaterală din Alaska. Astăzi, Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună în sprijinul Ucrainei”, a scris von der Leyen pe rețelele sociale. „Vom rămâne într-o coordonare strânsă. Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât noi – o pace justă și durabilă.”

Zelenski reafirmă că nu va ceda Donbasul

Întrebat la conferința de presă despre posibilitatea de a ceda teritorii din Donbas, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că poziția sa rămâne neschimbată.

„Orice problemă care privește integritatea teritorială a Ucrainei nu poate fi discutată pur și simplu, fără a ține cont de constituția noastră și de voința poporului nostru”, a spus Zelenski. „În ceea ce privește principiile noastre, în ceea ce privește integritatea teritorială, în final, acestea vor fi decise la nivel de lideri. Fără Ucraina la masa discuțiilor, acest lucru este imposibil de realizat”, a subliniat el.

„Poziția mea nu se schimbă”, a spus Zelenski, care a reiterat ieri că nu are „dreptul” de a ceda teritoriile țării sale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













