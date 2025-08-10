Mark Rutte: Întâlnirea din Alaska va arăta dacă Putin chiar vrea să oprească războiul. Vinerea viitoare este decisivă

10-08-2025 | 18:39
mark rutte
AFP

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.

 

autor
Mihaela Ivăncică

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în ceea ce priveşte încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” de la ABC, discutând despre summitul din Alaska menit să contribuie la încheierea războiului Rusiei cu Ucraina.

În discuţia cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că el crede că Trump este dispus să exercite presiuni asupra preşedintelui rus în legătură cu acest război brutal.

„Cred cu adevărat că preşedintele Donald Trump doreşte să pună capăt acestei situaţii”, a declarat Rutte lui Karl. „El doreşte să pună capăt pierderilor teribile de vieţi omeneşti. Doreşte să pună capăt distrugerilor îngrozitoare provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulţi oameni îşi pierd viaţa. Sunt provocate atât de multe distrugeri.”

Trump, criticat pentru absența lui Zelenski de la summit

Rutte, fost prim-ministru al Ţărilor de Jos, a adăugat: „Am văzut cum preşedintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei”.

Trump a fost criticat pentru că a organizat o întâlnire cu Putin fără preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, deşi au existat sugestii că Zelenski ar putea fi totuşi invitat.

Preşedintele a fost criticat – inclusiv de fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump, John Bolton, mai târziu în cadrul aceluiaşi program ABC – pentru că l-a invitat pe Putin pe teritoriul american şi pentru că a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.

„Cred că Trump a făcut deja câteva greşeli”, a declarat Bolton. „În primul rând, a organizat această întâlnire pe teritoriul american, legitimând astfel un lider paria al unui stat rebel. În al doilea rând, i-a permis lui Putin să obţină avantajul iniţiativei, prezentând primul planul său de pace.”

În discuţia cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska drept un punct de plecare valabil, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea şi independenţa pe termen lung a Ucrainei.

„Va fi vorba despre teritoriu”, a declarat Rutte referindu-se la orice acord care va pune capăt războiului. „Va fi, desigur, vorba despre garanţii de securitate, dar şi despre necesitatea absolută de a recunoaşte că Ucraina decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o naţiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără restricţii asupra nivelului propriilor trupe militare, şi că NATO nu trebuie să aibă restricţii asupra prezenţei noastre pe flancul estic, în ţări precum Letonia, Estonia şi Finlanda.”

Sursa: News.ro

