Emmanuel Macron condamnă amenințările la adresa magistraților din Franța și cere identificarea rapidă a autorilor acestora

28-09-2025 | 20:33
AFP

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat duminică pe X amenințările cu moartea la adresa mai multor magistrați.

Ioana Andreescu

„Acesta este motivul pentru care le-am cerut ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, imediat ce acestea (ameninţări) au apărut, ca autorii lor să fie identificaţi pentru a fi urmăriţi (în justiţie) foarte rapid”, adaugă Emmanuel Macron.

„Hotărâri ale justiţiei pot să fie comentate sau criticate în dezbaterea publică, dar întotdeauna respectând pe fiecare”, scrie şeful statului. El subliniază că „statul de drept este soclul democraţiei noastre” şi că „independenţa autorităţii judiciare, imparţialitatea sa şi protecţia magistraţilor care o administrează sunt piloni esenţiali ai acesteia”.

Sindicatul magistraţilor, clasat ca fiind de stânga, a denunţat duminică tăcerea „asurzitoare” a preşedintelui Emmanuel Macron, în contextul în care, potrivit Articolului 64 al Constituţiei, preşedintele francez este garantul independenţei autorităţii judiciare.

Două anchete au fost deschise vineri de către Parchetul Parisului, în urma unor „mesaje de ameninţare” a magistratei pariziene care a citat joi condamnarea fostului preşedinte la cinci ani de închisoare şi o încarcerare apropiată.

Ministrul demisionar al Justiţiei Gérald Darmanin a condamnat „fără nicio rezervă” „intimidările şi ameninţările cu moartea care-i afectează pe magistraţi” şi a catalogat aceste fapte drept „absolut insuportabile în democraţie”.

