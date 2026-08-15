Prinţul moştenitor Alois a anunţat această schimbare în discursul său cu ocazia zilei naţionale a ţării. El a precizat că aceasta a fost aprobată miercuri cu majoritatea necesară de două treimi dintre membrii familiei care au drept de vot în astfel de chestiuni.

„Capacitatea de a îmbina continuitatea şi reînnoirea este, de asemenea, un principiu pe care îl promovăm în cadrul casei princiare”, a declarat Alois, potrivit textului discursului său publicat pe site-ul casei princiare. „De-a lungul istoriei noastre seculare, ne-a fost de mare folos să luăm decizii pe termen lung şi foarte bine gândite.”

„Ordinea succesiunii la tron va fi modificată, trecând de la primogenitura masculină la primogenitura absolută”, a spus Alois. „Asta înseamnă că, în viitor, primul născut, indiferent de sex, va deveni moştenitorul tronului şi, ulterior, prinţesa sau prinţul de Liechtenstein.”

O declaraţie a Casei Prinţeşti a precizat că schimbarea se va aplica doar descendenţilor copiilor lui Alois şi ai soţiei sale, prinţesa ereditară Sophie, care se vor naşte în viitor — aşa că, deocamdată, aceasta nu va afecta ordinea succesiunii.

Prinţul Hans-Adam al II-lea rămâne şeful statului, dar în 2004 a cedat majoritatea puterilor sale lui Alois, fiul său cel mai mare, care are acum 58 de ani. Acest gest a fost în conformitate cu tradiţia monarhilor din Liechtenstein de a ceda frâiele succesorilor lor.

Cel mai mare dintre cei patru copii ai lui Alois este prinţul Joseph Wenzel, în vârstă de 31 de ani. A doua ca vârstă este prinţesa Marie Caroline, în vârstă de 29 de ani.

Liechtenstein, o naţiune bogată cu 40.000 de locuitori, situată la graniţa cu Elveţia şi Austria, are o monarhie neobişnuit de puternică după standardele europene. Prinţul aflat la putere are dreptul de a-şi exercita dreptul de veto asupra rezultatelor referendumurilor, de a numi judecători şi de a demite guvernul.

Principatul este, în mod tradiţional, conservator şi, în 1984, a devenit ultima ţară europeană care a acordat femeilor dreptul de vot la alegerile naţionale. Alegătorii de sex masculin au aprobat cu o majoritate strânsă această schimbare, susţinută de Hans-Adam, în cadrul unui referendum.

Anul trecut, Brigitte Haas a devenit prima femeie prim-ministru a ţării.