aVictimele au fost transportate la spital, fiind conştiente şi cooperante. Nicio persoană din autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş informează că pompierii din cadrul Detaşamentului 2 Timişoara au intervenit, sâmbătă seară, pentru asigurarea măsurilor de siguranţă şi prim ajutor, în urma unui accident rutier produs în Timişoara, pe centura Timişoarei - Calea Şagului.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi un echipaj SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ.

Potrivit sursei citate, în accidentul rutier au fost implicate un autocar şi o motocicletă, motociclistul şi pasagera aflată pe motocicletă fiind răniţi şi transportaţi la spital, cooperanţi şi în stare de conştienţă.

Sursa citată menţionează că nicio persoană din autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş precizează că accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 17:10, când un autobuz condus de un bărbat de 36 ani, aflat pe centura Timişoarei dinspre municipiul Timişoara înspre localitatea Şag, a lovit motocicleta care circula regulamentar, la urcarea pe centura ocolitoare a municipiului.

"În urma impactului au rezultat două victime, respectiv un bărbat, conducătorul motocicletei, şi o femeie, pasageră pe motocicletă", precizează sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de vătămare corporală din culpă.