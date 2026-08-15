Numai anul trecut, falsele oferte de angajare și escrocheriile legate de locuri de muncă i-au costat pe americani nu mai puțin de 630 de milioane de dolari, scrie CBS News.

Cum a pierdut 20.000 de dolari

Kathryn Detweiler, o locuitoare din Upper West Side, spune că a pierdut aproximativ 20.000 de dolari. Totul a început cu un mesaj primit de la o persoană care pretindea că este recrutor.

„Au folosit numele unui fost angajator de-al meu pentru a-i da credibilitate”, a povestit Detweiler.

Femeii i s-a cerut să aprobe reclame online, presupus pentru branduri precum Strava, AXS Tickets și Monopoly, toate pe un site despre care credea că aparține unei companii din New York, numită Mediareach. Problema era că trebuia să folosească banii proprii pentru a finanța reclamele, cu promisiunea că îi va primi înapoi, împreună cu un profit.

„Am rulat aceste trei reclame pentru companie, iar apoi am fost plătită. Cred că am primit aproximativ 120 de dolari. Investiția inițială a fost de aproximativ 18 dolari”, a spus Detweiler.

Cum i-a fost câștigată încrederea

Femeia spune că acea primă plată i-a câștigat încrederea. În lunile următoare, pe măsură ce a finanțat tot mai multe reclame, site-ul afișa un sold în continuă creștere, despre care știe acum că era fals.

Potrivit lui Detweiler, presupusa companie de marketing îi spunea în mod repetat că își putea retrage banii doar dacă investea mai întâi și mai mulți bani. Așa că a continuat să plătească.

Compania reală Mediareach, cu sediul în Marea Britanie, a declarat că escrocii au clonat anumite părți ale site-ului său și că firma nu desfășoară activități în Statele Unite.

Pagina falsă, mediareach-us.it.com, este încă activă și îi invită pe oameni să se conecteze sau să își creeze un cont.

„Pur și simplu am cedat, iar familia mea m-a găsit. Le-am spus toată povestea, iar ei mi-au spus: «Kathryn, este o escrocherie, trebuie să ieși din asta»”, a povestit femeia.

Detweiler speră acum că poliția va putea răspunde la întrebarea legată de cei 20.000 de dolari: cine i-a luat banii?

„Totul a devenit extrem de greu. Sunt multe săptămâni în care nu am bani nici măcar pentru cumpărături și a trebuit să găsesc modalități de a lucra mai multe ore ici și colo”, a spus Detweiler.

Datele Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) arată că americanii au raportat anul trecut pierderi de 630 de milioane de dolari din cauza escrocheriilor legate de locuri de muncă. Suma a crescut cu peste 385% față de 2021, ceea ce înseamnă că s-a multiplicat de peste patru ori.

Numai în ultimele șase luni, cel puțin 10 persoane au raportat către Better Business Bureau escrocherii care implicau o presupusă companie din New York, numită Mediareach.