Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel

Italia a anunţat joi că, "la acest stadiu", 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP.

„În mod evident, vom face tot ce ne stă în putere pentru ca aceste persoane să se poată întoarce în Italia cât mai repede posibil", a declarat Giorgia Meloni în marja unei reuniuni a şefilor de stat şi de guvern europeni.

„Acestea fiind spuse (...), eu continui să consider că toate acestea nu aduc niciun beneficiu poporului palestinian", a adăugat şefa guvernului italian.

„Mi se pare că aceasta aduce multe probleme poporului italian", a continuat ea, cu referire la apelul la grevă generală lansat de principalele sindicate italiene pentru vineri, după interceptarea flotilei.

Joi dimineaţa, ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat în parlament că, "în acest stadiu, se pare că 22 de italieni au fost arestaţi" de autorităţile israeliene şi ei sunt "cu toţii bine".

„Abordările s-au derulat paşnic", a continuat el, declarându-se "uşurat să constate că regulile de angajament au fost respectate".

Delegaţia italiană a flotilei Global Sumud ("Sumud" însemnând „rezilienţă" în arabă), plecată din Spania în septembrie cu scopul de a sparge blocada impusă de Israel teritoriului palestinian aflat în război, numără inclusiv doi parlamentari şi doi eurodeputaţi.

Miercuri seara, marina israeliană a început să intercepteze navele, după ce avertizase echipajele că ambarcaţiunile intră în apele le care Israelul le revendică.

Global Sumud a denunţat "un atac ilegal" survenit în apele internaţionale.

Odată ajunşi în Israel, membrii flotilei vor fi transferaţi "în următoarele zile cu zboruri charter spre Europa", a precizat Antonio Tajani, adăugând că primele plecări ar putea avea loc "începând de vineri".

Mai multe sute de manifestanţi s-au adunat la Roma şi Napoli miercuri, pentru a protesta contra interceptării flotilei.

„Israelul atacă dreptul internaţional. Este timpul să blocăm tot", a declarat într-un comunicat sindicatul USB.

Giorgia Meloni calificase anterior această flotilă drept iniţiativă „periculoasă şi iresponsabilă", în timp ce chiar Italia trimisese o fregată militară lângă aceste nave pentru a le acorda o eventuală asistenţă.

Marţi, ea a îndemnat din nou flotila să se oprească, pentru a evita să compromită planul preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas.

