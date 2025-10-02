Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel

02-10-2025 | 15:08
Italia a anunţat joi că, "la acest stadiu", 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP.

Ioana Andreescu

„În mod evident, vom face tot ce ne stă în putere pentru ca aceste persoane să se poată întoarce în Italia cât mai repede posibil", a declarat Giorgia Meloni în marja unei reuniuni a şefilor de stat şi de guvern europeni.

„Acestea fiind spuse (...), eu continui să consider că toate acestea nu aduc niciun beneficiu poporului palestinian", a adăugat şefa guvernului italian.

„Mi se pare că aceasta aduce multe probleme poporului italian", a continuat ea, cu referire la apelul la grevă generală lansat de principalele sindicate italiene pentru vineri, după interceptarea flotilei.

Joi dimineaţa, ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat în parlament că, "în acest stadiu, se pare că 22 de italieni au fost arestaţi" de autorităţile israeliene şi ei sunt "cu toţii bine".

Giorgia Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, la New York. Ce a declarat șefa guvernului italian

„Abordările s-au derulat paşnic", a continuat el, declarându-se "uşurat să constate că regulile de angajament au fost respectate".

Delegaţia italiană a flotilei Global Sumud ("Sumud" însemnând „rezilienţă" în arabă), plecată din Spania în septembrie cu scopul de a sparge blocada impusă de Israel teritoriului palestinian aflat în război, numără inclusiv doi parlamentari şi doi eurodeputaţi.

Miercuri seara, marina israeliană a început să intercepteze navele, după ce avertizase echipajele că ambarcaţiunile intră în apele le care Israelul le revendică.

Global Sumud a denunţat "un atac ilegal" survenit în apele internaţionale.

Odată ajunşi în Israel, membrii flotilei vor fi transferaţi "în următoarele zile cu zboruri charter spre Europa", a precizat Antonio Tajani, adăugând că primele plecări ar putea avea loc "începând de vineri".

Mai multe sute de manifestanţi s-au adunat la Roma şi Napoli miercuri, pentru a protesta contra interceptării flotilei.

„Israelul atacă dreptul internaţional. Este timpul să blocăm tot", a declarat într-un comunicat sindicatul USB.

Giorgia Meloni calificase anterior această flotilă drept iniţiativă „periculoasă şi iresponsabilă", în timp ce chiar Italia trimisese o fregată militară lângă aceste nave pentru a le acorda o eventuală asistenţă.

Marţi, ea a îndemnat din nou flotila să se oprească, pentru a evita să compromită planul preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas.

Dezinformarea, temă centrală la reuniunea de la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă raportul privind influența rusă în alegeri

