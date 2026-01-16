Țara care raportează doar cinci cazuri de corupție legate de fonduri UE pe o perioadă de trei ani

16-01-2026 | 16:23
politie Bulgaria
Shutterstock

Între 2021 și 2023, doar cinci cazuri de corupție legate de fondurile Uniunii Europene au fost raportate oficial în Bulgaria, a anunțat Curtea de Conturi, iar doar două persoane au fost sancționate pentru implicarea lor în gestionarea acestor fonduri.

Mihaela Ivăncică

În cadrul perioadei de programare 2021–2027, Bulgaria administrează 13 programe finanțate cu aproape 13 miliarde de euro (aproximativ 25,4 miliarde de leva). Prezența practicilor corupte amenință implementarea eficientă a acestor programe și poate pune în pericol utilizarea fondurilor, scrie Novinite.

Măsuri anticorupție insuficiente, avertizează Curtea de Conturi

Chiar dacă există o Strategie Națională pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, organizarea și supravegherea măsurilor anticorupție la nivel național rămân insuficiente. Angajații din departamentele responsabile și beneficiarii fondurilor UE evită adesea să raporteze abuzuri, din cauza lipsei de protecție și a neîncrederii în instituții, potrivit unui sondaj sociologic comandat de Curtea de Conturi.

Auditul a analizat eficacitatea măsurilor anticorupție în gestionarea și cheltuirea fondurilor UE între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023. Au fost evaluate nouă autorități executive, inclusiv Consiliul de Miniștri și opt ministere: Inovare și Creștere, Muncă și Politici Sociale, Mediu și Apă, Dezvoltare Regională și Lucrări Publice, Transport și Comunicații, Educație și Știință, Interne și Agricultură și Alimentație. Aceste instituții gestionează programele UE în regim de management partajat (EFSU).

Corupția rămâne un subiect sensibil în Bulgaria

Corupția continuă să fie un subiect intens mediatizat, numeroase rapoarte evidențiind posibile abuzuri în gestionarea fondurilor UE și ridicând întrebări privind eficiența mecanismelor anticorupție. Auditul concluzionează că măsurile existente au eficiență scăzută și prezintă lacune semnificative la nivel strategic, operațional și de coordonare.

scumpiri
România și Bulgaria, cele mai mici preţuri din UE în 2024. Am avut cele mai ieftine alimente și băuturi nealcoolice - INS

Începând cu ianuarie 2025, Bulgaria nu dispune de un document strategic cuprinzător care să definească obiective și activități pe termen lung pentru prevenirea și combaterea corupției, împreună cu responsabilități clar stabilite pentru implementare și monitorizare.

Această lipsă împiedică evaluarea progresului, luarea de măsuri corective rapide și ajustarea politicii naționale anticorupție. Curtea de Conturi avertizează că aceste deficiențe pot duce la scăderea încrederii publice în instituții și la evaluări negative din partea organizațiilor internaționale.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: Novinite

