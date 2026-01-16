Moțiunea de cenzură pe acordul UE–Mercosur: Ursula von der Leyen nu merge în Parlamentul European

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu se va prezenta luni la dezbaterea din Parlamentul European asupra moţiunii de cenzură depusă împotriva sa de grupul naţionalist Patrioţi pentru Europa.

"Moţiunea de cenzură care va fi dezbătută şi votată săptămâna viitoare priveşte în mod specific acordul cu Mercosur. Prin urmare, comisarul pentru comerţ, relaţii internaţionale şi transparenţă, Maros Sevcovic, va reprezenta Comisia în această dezbatere", a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta.

Moţiunea, pe care Parlamentul European o va dezbate luni la Strasbourg şi o va vota joi, este a doua depusă de grupul Patrioţi pentru Europa împotriva lui Von der Leyen şi a patra cu care ea se confruntă în acest al doilea mandat de preşedintă a Comisiei Europene. Toate cele trei moţiuni precedente au fost respinse la votul eurodeputaţilor şi probabil la fel se va întâmpla şi acum, întrucât pentru adoptarea unei astfel de moţiuni este nevoie de o majoritate de două treimi.

Ursula Von der Leyen va semna sâmbătă în Paraguay acordul comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia. Comisia Europeană a susţinut luni că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European.

Acordul a fost votat în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franţei.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa, ţară unde protestele fermierilor continuă.

Sindicatele agricole au promis pentru marţea viitoare un mare protest în faţa sediului Parlamentului European la Strasbourg.

