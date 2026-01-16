Moțiunea de cenzură pe acordul UE–Mercosur: Ursula von der Leyen nu merge în Parlamentul European

Stiri externe
16-01-2026 | 16:33
Ursula von der Leyen
Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu se va prezenta luni la dezbaterea din Parlamentul European asupra moţiunii de cenzură depusă împotriva sa de grupul naţionalist Patrioţi pentru Europa. 

autor
Vlad Dobrea

"Moţiunea de cenzură care va fi dezbătută şi votată săptămâna viitoare priveşte în mod specific acordul cu Mercosur. Prin urmare, comisarul pentru comerţ, relaţii internaţionale şi transparenţă, Maros Sevcovic, va reprezenta Comisia în această dezbatere", a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta.

Moţiunea, pe care Parlamentul European o va dezbate luni la Strasbourg şi o va vota joi, este a doua depusă de grupul Patrioţi pentru Europa împotriva lui Von der Leyen şi a patra cu care ea se confruntă în acest al doilea mandat de preşedintă a Comisiei Europene. Toate cele trei moţiuni precedente au fost respinse la votul eurodeputaţilor şi probabil la fel se va întâmpla şi acum, întrucât pentru adoptarea unei astfel de moţiuni este nevoie de o majoritate de două treimi.

Ursula Von der Leyen va semna sâmbătă în Paraguay acordul comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia. Comisia Europeană a susţinut luni că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European.

Acordul a fost votat în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franţei.

Citește și
politie Bulgaria
Țara care raportează doar cinci cazuri de corupție legate de fonduri UE pe o perioadă de trei ani

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa, ţară unde protestele fermierilor continuă.

Sindicatele agricole au promis pentru marţea viitoare un mare protest în faţa sediului Parlamentului European la Strasbourg.

Sursa: Agerpres

Etichete: ursula von der leyen, motiune de cenzura,

Dată publicare: 16-01-2026 16:33

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Țara care raportează doar cinci cazuri de corupție legate de fonduri UE pe o perioadă de trei ani
Stiri externe
Țara care raportează doar cinci cazuri de corupție legate de fonduri UE pe o perioadă de trei ani

Între 2021 și 2023, doar cinci cazuri de corupție legate de fondurile Uniunii Europene au fost raportate oficial în Bulgaria, a anunțat Curtea de Conturi, iar doar două persoane au fost sancționate pentru implicarea lor în gestionarea acestor fonduri.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Politico: Marea Britanie a respins ideea Franței și Italiei de a relua dialogul cu Putin
Stiri externe
Politico: Marea Britanie a respins ideea Franței și Italiei de a relua dialogul cu Putin

Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, s-a opus reluării dialogului cu președintele rus Vladimir Putin.

 

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59