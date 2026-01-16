Guvernul vrea să schimbe legile privind acceptarea străinilor la muncă în România. Lista modificărilor posibile

Guvernul vrea să reducă timpul de procesare a vizei unui muncitor străin care vine să muncească în România și să înființeze o platformă națională dedicată acestui sector. Propunerile fac parte dintr-un pachet de măsuri pentru schimbarea legii în domeniu.

Guvernul vrea să modifice legislația privind muncitorii străini din România, iar în acest sens se poartă acum dezbateri publice cu federațiile patronale, agențiile de plasare, ONG-uri și alte instituții.

În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 și 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.

Cancelaria Prim-Ministrului a găzduit în acest sens, în 15 și 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, dezbateri publice pe marginea proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La cele patru sesiuni organizate în cele două zile au participat fizic și online aproximativ 250 de reprezentanți ai agențiilor de plasare, federațiilor patronale Concordia și IMM România, organizațiilor neguvernamentale, avocaților și sindicatelor.

Președintele Comitetului pentru admisia și reglementarea șederii străinilor în România, Valentin Vătăjelu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, a prezentat elementele de noutate ale proiectului de OUG inițiat sub coordonarea sa, precum și situațiile la care noile reglementări vor oferi răspuns.

”Prin acest proiect de ordonanță facilităm accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe, în condițiile în care criza forței de muncă la nivel național este o realitate. Concret, ne-am propus să simplificăm și să reducem timpul mediu pentru procesarea unei solicitări de viză, care acum ajunge la 9 luni sau chiar un an. De asemenea, venim cu soluții în domeniul recrutării și plasării forței de muncă străine pentru ca toți operatorii economici implicați să respecte același set de reguli, să facă dovada profesionalismului și să ofere garanții atât statului român, cât și lucrătorului-străin. Este o necesitate ce derivă din realitate și din obligația statului de a preveni exploatarea, munca nedeclarată, migrația și șederea ilegală, traficul de persoane, în acord cu obligațiile constituționale, europene și internaționale”, a afirmat consilierul de stat Valentin Vătăjelu.

Ce propuneri sunt luate în calcul pentru modificarea legii

Reprezentanții instituțiilor care au inițiat proiectul de Ordonanță de Urgență sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului și cei ai organizațiilor care au participat la dezbateri au analizat propunerile referitoare la următoare aspecte ale proiectului pentru care a fost organizată dezbaterea publică:

– Crearea WorkinRomania.gov.ro – Platforma unică națională prin care Guvernul va gestiona în mod transparent, sigur și digitalizat, accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorități;

– Introducerea „Listei ocupațiilor deficitare” aprobată prin Hotărâre de Guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS și a consultării cu partenerii sociali; serviciile specializate de plasare fiind corelate cu această listă; Consultările pe această temă vor continua între Ministerul Muncii și reprezentanții sindicatelor și patronatelor;

– Instituirea unui depozit financiar – un mecanism de protecție preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale;

– Standardizarea contractelor – 1. contractul de prestări servicii (agenție–angajator) 2. contractul de plasare tripartit (agenție–angajator–lucrător), inclusiv în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător, 3. contractul de muncă (angajator–lucrător);

– Instituirea principiului “angajatorul plătește” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanții/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii și OCDE.

