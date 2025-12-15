Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian

O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP.

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul într-un comunicat, fără a preciza provenienţa exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, 'o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină' deasupra Mării Negre şi „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.

