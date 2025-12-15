Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian

Stiri externe
15-12-2025 | 21:19
drona tulcea

O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP.

autor
Aura Trif

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul într-un comunicat, fără a preciza provenienţa exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, 'o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină' deasupra Mării Negre şi „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.

Citește și
petrol rusesc
UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc
Din ce în ce mai greu să asigurăm pensiile. Topul județelor cu mult mai mulți pensionari decât angajați

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, drona,

Dată publicare: 15-12-2025 21:19

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc
Stiri externe
UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc

Uniunea Europeană a adoptat luni noi sancțiuni împotriva companiilor și persoanelor acuzate că ajută Rusia să ocolească restricțiile occidentale privind exporturile de petrol, potrivit Reuters.

Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO
Stiri Politice
Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO

Europa trebuie să se pregătească pentru un război cu Rusia, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat presei franceze. ”Dacă vor să atace, suntem pregătiți”, a spus președintele României.

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28