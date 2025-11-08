Şase persoane au murit și alte șapte au fost rănite grav într-un incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia. VIDEO

08-11-2025 | 21:43
incendiu turcia
Captură video Facebook / Reuters

Un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a provocat, sâmbătă dimineaţa, moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, relatează agenţia Anadolu.

Mihaela Ivăncică

Cauza incendiului de la fabrica de cosmetice din Dilovasi, în provincia Kocaeli, nu a fost imediat cunoscută.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 9 dimineaţa, ora locală, iar presa locală a relatat că acesta a fost precedat de mai multe explozii.

Echipele de urgenţă şi pompierii au fost trimise imediat la faţa locului, iar incendiul a fost stins în decurs de o oră.

În declaraţiile sale pentru presă, guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a spus că şase persoane au murit, iar o alta este în stare critică din cauza arsurilor. El a adăugat că deocamdată nu este cunoscută cauza incendiului, care se află în curs de investigare.

Majoritatea angajaţilor erau femei şi unele dintre ele locuiau în acelaşi cartier unde se află fabrica.

Sursa: News.ro

