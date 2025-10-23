Sarkozy, amenințat cu moartea la închisoare. Poliția a preluat trei deținuți

Poliția franceză a preluat miercuri trei deținuți din închisoarea La Santé din Paris care îl amenințaseră pe fostul președinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marți, relatează presa locală preluată de dpa.

În media sociale a circulat un videoclip în care Sarkozy este insultat și amenințat la sosirea în penitenciarul unde a început să execute o condamnare la cinci ani de detenție. Se pare că filmarea a fost făcută de un deținut, transmite Agerpres.

Procuratura a deschis o anchetă privind amenințările cu moartea.

Condiții de detenție și protecție

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început să execute o condamnare la cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea obținerii de fonduri pentru campania electorală, de la fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

Nicolas Sarkozy este izolat într-o celulă individuală și protejat în continuare de doi agenți, instalați în altă celulă, lângă a sa. Avocatul său a afirmat că fostul șef al statului nu beneficiază de niciun tratament special.

Sarkozy este primul fost președinte dintr-o țară membră a Uniunii Europene care ajunge efectiv după gratii.

