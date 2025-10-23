Sarkozy, amenințat cu moartea la închisoare. Poliția a preluat trei deținuți

Stiri externe
23-10-2025 | 09:50
nicolas sarkozy carla bruni
IMAGO

Poliția franceză a preluat miercuri trei deținuți din închisoarea La Santé din Paris care îl amenințaseră pe fostul președinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marți, relatează presa locală preluată de dpa.

autor
Mihai Niculescu

În media sociale a circulat un videoclip în care Sarkozy este insultat și amenințat la sosirea în penitenciarul unde a început să execute o condamnare la cinci ani de detenție. Se pare că filmarea a fost făcută de un deținut, transmite Agerpres.

Procuratura a deschis o anchetă privind amenințările cu moartea.

Condiții de detenție și protecție

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început să execute o condamnare la cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea obținerii de fonduri pentru campania electorală, de la fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

Nicolas Sarkozy este izolat într-o celulă individuală și protejat în continuare de doi agenți, instalați în altă celulă, lângă a sa. Avocatul său a afirmat că fostul șef al statului nu beneficiază de niciun tratament special.

Citește și
nicolas sarkozy
Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați

Sarkozy este primul fost președinte dintr-o țară membră a Uniunii Europene care ajunge efectiv după gratii.

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, Nicolas Sarkozy, amenintari cu moartea,

Dată publicare: 23-10-2025 09:37

Articol recomandat de sport.ro
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Citește și...
Cum arată celula din închisoarea unde Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore. „Este neobișnuit”
Stiri externe
Cum arată celula din închisoarea unde Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore. „Este neobișnuit”

Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore în celulă în închisoarea „La Santé”. Pe lângă gardieni, doi ofițeri de la serviciul de protecție și pază se află în preajma lui zi și noapte.

Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați
Stiri externe
Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare, primită pentru conspiraţie, în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia, pentru campania sa electorală.

Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj
Stiri externe
Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.

Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”
Stiri externe
Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”

Fostul președinte francez, primul șef de stat din UE care ajunge după gratii, va petrece cel puțin „trei săptămâni, o lună de detenție" până la o nouă decizie judecătorească.

Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii
Stiri externe
Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii

Fostul președinte francez urmează să fie încarcerat marți la Paris pentru cinci ani, după condamnarea în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28