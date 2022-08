Sârbii din Kosovo au înlăturat baricadele de la frontieră. VIDEO

Protestatarii au înlăturat camioanele şi alte vehicule grele care blocau de duminică accesul la un post frontalier cu Serbia într-o atmosferă tensionată, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Demontarea baricadelor care paralizau un al doilea post de frontieră era în continuare în curs la începutul după-amiezii.

UPDATE #KosovoSerbia | Removal of the barricades set up by Kosovo Serbs in #NorthKosovo started minutes ago. Here's a video from the Rudare barricade on the road to Leposavic that blocked access to the border and increased tension between the two countries yesterday night. pic.twitter.com/ifLdOyYqcR