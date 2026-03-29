Poliția din Derbyshire a anunțat că un autoturism Suzuki Swift de culoare neagră a intrat în pietoni pe strada Friar Gate, în jurul orei 21:30, sâmbătă seara. Șapte persoane au fost grav rănite, însă viața lor nu este în pericol, scrie BBC.

Ce a declarat poliția

Polițiștii au precizat că un bărbat în jur de 30 de ani, originar din India, a fost reținut la scurt timp după incident, fiind suspectat de tentativă de omor, provocarea de vătămări grave prin conducere periculoasă, vătămare corporală gravă cu intenție și conducere periculoasă. Acesta se află în continuare în custodia poliției.

Autoritățile au transmis că nu există un risc suplimentar pentru populație, iar ancheta privind circumstanțele incidentului este în desfășurare.

„Analizăm toate ipotezele în ceea ce privește motivul”, au declarat polițiștii.

Strada Friar Gate a fost complet închisă, de la intersecția cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona.

„Deși știm că acest incident este alarmant, vrem să asigurăm populația că nu credem că există un risc în desfășurare”, au transmis polițiștii.

Un localnic, citat de Derby Telegraph, a declarat că se afla într-un bar din apropiere și a ieșit afară după ce „cineva a spus că mai multe persoane au fost lovite de o mașină”.

Acesta a adăugat: „Toată lumea vorbea despre asta și era panicată. Cunoaștem oameni care erau în alte baruri și se temeau că ar fi putut fi ei. Este atât de trist, toți sunt șocați. Oamenii au plâns, nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva.”

Jurnalistul Derby Telegraph, Oscar Fisher, a ajuns la fața locului în jurul miezului nopții și a observat că străzile „au devenit tăcute”, într-un moment în care centrul orașului ar fi trebuit să fie „plin de studenți și localnici care se bucură de viața de noapte”.

El a spus că pe Friar Gate resturile erau împrăștiate pe una dintre „cele mai aglomerate străzi din Derby”.