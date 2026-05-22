Dându-se drept specialist în urbanism, acesta le oferea servicii de „intermediere” și „reglementare” a dosarelor, încasând bani pentru proceduri care erau ulterior respinse de autorități, relatează elmundo.es.

Cu toate acestea, el le transmitea clienților că primăria a aprobat actele, inducându-i în eroare pe proprietari.

El este acuzat de patru infracțiuni împotriva ordinii amenajării teritoriului și urbanismului, precum și de o infracțiune de înșelăciune în formă continuată, potrivit autorităților.

Garda Civilă estimează că ar fi obținut ilegal aproximativ 50.000 de euro din 2022 până în prezent.

Până acum au fost identificate 11 familii afectate, toate de naționalitate română, însă anchetatorii suspectează că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Garda Civilă reamintește că astfel de construcții ilegale contribuie la degradarea mediului natural, implică o gestionare defectuoasă a deșeurilor și pot reprezenta un risc pentru siguranța oamenilor, fiind adesea amplasate în zone expuse la incendii sau inundații.