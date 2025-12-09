O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”

O tânără de 21 de ani a ales să-și unească simbolic destinul cu iubitul ei decedat în districtul Nanded din Maharashtra, India. Bărbatul fusese ucis chiar de tatăl și fratele ei, care se opuneau relației din cauza diferențelor sociale.

Imediat ce a aflat de moartea lui, Aanchal Mamidwar a mers la casa acestuia și, într-un gest de sfidare profund emoționant, i-a aplicat turmeric pe trupul neînsuflețit și și-a pus sindoor în frunte, „căsătorindu-se” simbolic cu el în timpul funeraliilor. Imaginile puternice ale ceremoniei au devenit virale pe rețelele sociale, relatează The New Indian Express.

Tânăra a decis să rămână pentru tot restul vieții în casa lui Saksham Tate, asumându-și rolul de noră a familiei. Ea spune că gestul îi va face dragostea „nemuritoare” și că, deși Saksham nu mai trăiește, iubirea lor este „încă vie”.

“He was a Jai Bhim follower, and I am Hindu. So our marriage could not happen,” 21-year-old Aanchal Mamidwar from Maharashtra’s Nanded said, after performing marriage rituals with her boyfriend’s corpse, who was allegedly murdered by her own brother and father. pic.twitter.com/vYFOnKoM5B — Peek TV (@PeekTV_in) December 2, 2025

„Dragostea noastră a învins, chiar și după moartea lui Saksham. Tatăl și frații mei au pierdut”, a declarat Aanchal, cerând pedeapsa capitală pentru autorii crimei, pe care o numește „o ucidere cu sânge rece”.

Aanchal și Saksham au fost împreună timp de trei ani, după ce s-au cunoscut prin frații ei. Familia Mamidwar nu a acceptat relația din cauza diferențelor sociale, iar poliția susține că, aflând de planurile lor de căsătorie, aceștia ar fi decis să-l ucidă pe tânăr.

"Love Lives": Woman 'Marries' Lover's Body After Family Kills Him Over Caste https://t.co/66sExwcuM7 pic.twitter.com/2HPKgqVfpx — NDTV (@ndtv) November 30, 2025

Crima a avut loc în zona Ganj veche din Nanded. În urma unui conflict izbucnit între Saksham și fratele lui Aanchal, Himesh Mamidwar, acesta l-a împușcat în coastă, apoi i-a zdrobit capul de o placă de gresie, ucigându-l pe loc.

Himesh, fratele său Sahil și tatăl lor, Gajanan Mamidwar, au fost arestați rapid. Poliția a deschis un dosar de crimă de onoare și continuă ancheta.

Autoritățile au precizat că atât Saksham, cât și Himesh aveau antecedente, însă mama tânărului ucis contestă aceste afirmații și cere o investigație corectă și imparțială.

