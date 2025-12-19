Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă

Melania Trump își lansează pe 30 ianuarie documentarul realizat cu Amazon MGM, care surprinde 20 de zile înaintea revenirii sale la Casa Albă, oferind o rară privire asupra vieții și rolului ei public.

Un nou trailer al documentarului „Melania” arată momente intime ale primei doamne, implicată în producția filmului ca executiv.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Amazon MGM, a început filmările în decembrie 2024 și urmărește perioada dinaintea revenirii la Casa Albă în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, potrivit CNN.

Trailerul include scene cu Melania la Capitoliu în ziua inaugurării, imagini din Mar-a-Lago și Trump Tower, apariții la evenimente oficiale și momente private. Într-o secvență, ea oferă feedback președintelui pentru un discurs, iar în alta discută cu agenți Secret Service despre siguranța unui eveniment.

Regizat de Brett Ratner, documentarul marchează revenirea cineastului în prim-plan. Melania a declarat că proiectul reflectă transformarea sa de la viaţa privată la rolul de Primă Doamnă, asumând presiunile publice, obligațiile oficiale și grija pentru familie

