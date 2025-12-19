Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă

Stiri Mondene
19-12-2025 | 19:29
Melania Trump
Getty

Melania Trump își lansează pe 30 ianuarie documentarul realizat cu Amazon MGM, care surprinde 20 de zile înaintea revenirii sale la Casa Albă, oferind o rară privire asupra vieții și rolului ei public.

autor
Ioana Andreescu

Un nou trailer al documentarului „Melania” arată momente intime ale primei doamne, implicată în producția filmului ca executiv.

Proiectul, realizat în parteneriat cu Amazon MGM, a început filmările în decembrie 2024 și urmărește perioada dinaintea revenirii la Casa Albă în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, potrivit CNN.

Trailerul include scene cu Melania la Capitoliu în ziua inaugurării, imagini din Mar-a-Lago și Trump Tower, apariții la evenimente oficiale și momente private. Într-o secvență, ea oferă feedback președintelui pentru un discurs, iar în alta discută cu agenți Secret Service despre siguranța unui eveniment.

Citește și
Melania Trump
Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors, alături de Donald Trump. GALERIE FOTO

Regizat de Brett Ratner, documentarul marchează revenirea cineastului în prim-plan. Melania a declarat că proiectul reflectă transformarea sa de la viaţa privată la rolul de Primă Doamnă, asumând presiunile publice, obligațiile oficiale și grija pentru familie

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: CNN

Etichete: donald trump, documentar, casa alba, melania trump,

Dată publicare: 19-12-2025 19:29

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

Prima Doamnă Melania Trump a participat la evenimentul anual Marine Toys for Tots Drive la Baza Marine Corps Quantico, unde a vorbit familiilor de militari și i-a ajutat pe copii să realizeze felicitări de Crăciun și să sorteze jucării.

Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors, alături de Donald Trump. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors, alături de Donald Trump. GALERIE FOTO

Donald Trump și Melania Trump s-au ținut de mână pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors 2025, duminică seara (7 decembrie), la Kennedy Center din Washington, DC.

Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO

Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia tragerii la sorți a Campionatului Mondial, unde a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune președintelui în timp ce acesta dansa energic în tribune, imediat după ce primise un trofeu impresionant.

Recomandări
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025
Stiri Sociale
Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Decembrie 2025

56:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28