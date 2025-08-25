Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

Stiri Politice
25-08-2025 | 14:18
Ionut Mosteanu, Denîs Șmîhal
Facebook/Ionut Mosteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, luni, că s-a întâlnit la Kiev cu omologul său din Ucraina, Denîs Șmîhal, cu care a vorbit despre securitatea Ucrainei și ”pacea pe care ne-o dorim cu toții”.

 

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Moșteanu a precizat că a mai discutat și despre ”viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război.”

De asemenea, ministrul Apărării a precizat că România va colabora cu Ucraina ”la dezvoltarea produselor militare”, iar companiile românești se vor implica în reconstrucția Ucrainei.

”Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră.

Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure.”, a transmis ministrul Moșteanu.

Citește și
avioane f-35
The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina

Ministrul Moșteanu a participat, la Kiev, la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.

”Am vorbit despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul nostru activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale.”, a anunțat oficialul român.

Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, romania, aparare,

Dată publicare: 25-08-2025 14:18

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Drapelului în Ucraina: „România rămâne ferm alături de Ucraina. Nu vom ceda propagandei Moscovei”
Stiri actuale
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Drapelului în Ucraina: „România rămâne ferm alături de Ucraina. Nu vom ceda propagandei Moscovei”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei.

The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina
Stiri externe
The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina

Ţări europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanţiilor de securitate pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit informaţiilor obţinute de publicaţia britanică „The Times”.

Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă
Stiri actuale
Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă

România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe.

Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării
Stiri Politice
Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării

România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul "atacurilor masive" venite din partea Rusiei, a declarat, vineri, la Cernăuţi, ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu.

Recomandări
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 August 2025

03:35:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12