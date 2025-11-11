Rusia vrea să domine piața metalelor rare, dar planul lui Putin se lovește de provocări majore în fața concurenței globale

Rusia se pregăteşte să îşi dezvolte propria industrie a metalelor rare, esenţiale pentru producţia de cipuri, vehicule electrice şi turbine eoliene, însă analiştii avertizează că intrarea sa în competiţia globală vine târziu şi cu numeroase obstacole.

Preşedintele Vladimir Putin a ordonat guvernului să finalizeze până la 1 decembrie ”o foaie de parcurs” pentru dezvoltarea pe termen lung a exploatării şi producţiei de metale rare şi metale strategice, încercând să reducă dependenţa de importuri şi să valorifice potenţialul natural al ţării, relatează CNBC.

Rezervele de metale rare ale Rusiei şi producţia actuală modestă

Deşi Rusia deţine aproximativ 3,8 milioane de tone de rezerve de metale rare, fiind pe locul cinci mondial, producţia actuală este modestă – doar 2.500 de tone în 2024, echivalentul a 0,6% din producţia globală. Prin comparaţie, China controlează peste 60% din extracţia mondială şi aproape 70% din capacităţile de procesare.

Analiştii de la CRU Group spun că, spre deosebire de Statele Unite, care se grăbesc să îşi asigure lanţuri sigure de aprovizionare, Rusia ”se grăbeşte din oportunism”.

Moscova speră să profite de cererea în creştere pentru metale rare, amplificată de restricţiile impuse de Beijing la exporturi, ridicate temporar luna trecută în urma acordului Trump–Xi.

Totuşi, există îndoieli privind calitatea şi accesibilitatea zăcămintelor ruseşti, iar lipsa de transparenţă îngreunează evaluarea reală a potenţialului.

Rămâne şi întrebarea-cheie: va colabora Rusia cu China sau va căuta o deschidere spre Occident? Relaţiile tensionate cu Washingtonul şi războiul din Ucraina limitează perspectivele unei cooperări economice cu SUA, în timp ce Beijingul ar putea fi cel mai probabil cumpărător al metalelor ruseşti brute pentru procesare.

Rusia ar putea deveni o alternativă strategică pe termen lung

”Rusia nu va obţine un preţ premium în actualele condiţii. Dar, pe termen lung, pe măsură ce zăcămintele chineze se epuizează, Moscova ar putea deveni o alternativă strategică”, avertizează Piyush Goel, analist CRU.

Pentru moment, ambiţiile Rusiei de a deveni un jucător global în metalele rare se lovesc de realităţile geopolitice şi economice ale propriei izolări, dar Kremlinul pare hotărât să transforme acest domeniu într-o nouă armă strategică în competiţia globală pentru resurse critice.

