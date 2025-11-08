Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina

Stiri externe
08-11-2025 | 07:12
Ucraina, Zaporojie
AFP

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, informaţiile deţinute de Kiev arată că cel puţin 1.436 de cetăţeni africani luptă pentru Rusia în Ucraina, deşi cifra reală este probabil mai mare.

El a declarat că Kremlinul foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini.

„Semnarea unui contract (cu Rusia) echivalează cu semnarea unei condamnări la moarte”, a scris Sîbiha pe X.

Majoritatea recruţilor străini, a spus el, sunt trimişi direct în atacurile terestre, unde sunt trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.

Citește și
Ucraina, Zaporojie
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului

Avertisment către guvernele africane

Sîbiha a îndemnat guvernele africane să îşi avertizeze public cetăţenii faţă de alăturarea la armata Rusiei, calificând acest lucru drept ilegal, imoral şi o încălcare a dreptului internaţional.

El s-a adresat şi celor care se află deja pe linia frontului: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Recrutări ruseşti în Kenya

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat anterior că recrutorii legaţi de Kremlin continuă să atragă kenyeni către Rusia cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare.

Ministrul de Externe al ţării, Musalia Mudavadi, a confirmat că „agenţi fără scrupule”, care se dau drept intermediari oficiali, îi păcălesc pe cetăţeni să semneze contracte pe care nu le înţeleg.

În septembrie, autorităţile kenyene l-au arestat pe un angajat al ambasadei ruse, Mihail Liapin, acuzat că recruta localnici ca mercenari, precum şi pe un complice kenyan care ajuta la trimiterea recruţilor către armata rusă. Poliţia anchetează cel puţin 21 de suspecţi de recrutare.

Nairobi afirmă că lucrează pentru a-şi repatria cetăţenii implicaţi în această schemă, dar intenţionează în continuare să încheie un acord de muncă cu Moscova, pentru a asigura „oportunităţi reale de angajare” pentru kenyeni.

Kiev promite noi dezvăluiri

Sîbiha a declarat că Ucraina va publica în curând mai multe informaţii despre alţi cetăţeni străini capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia.

„Reiterăm apelul către toate guvernele de a opri schemele de recrutare ruseşti şi de a-şi avertiza cetăţenii – a lupta pentru Rusia este atât ilegal, cât şi sinucigaş”, a spus el.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, africa, soldati,

Dată publicare: 08-11-2025 07:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Instructorul militar suspectat de spionaj pentru Rusia este britanic. Ar fi fost pe ștatul de plată FSB
Stiri externe
Instructorul militar suspectat de spionaj pentru Rusia este britanic. Ar fi fost pe ștatul de plată FSB

Regatul Unit a anunțat joi că se află în „contact strâns" cu autoritățile ucrainene, după arestarea miercuri la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.

Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
Stiri externe
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a povestit că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse din noaptea trecută, soldate cu doi morți și 12 răniți.

VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev
Stiri externe
VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev

Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacurile Rusiei cu rachete, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. La Kiev a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene.

Recomandări
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
Stiri externe
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO

Donald Trump a declarat vineri la Casa Albă că îi ”place foarte mult de poporul român”. ”E un popor minunat”, a spus președintele SUA în conferința de presă pe care a ținut-o alături de premierul maghiar Viktor Orban.  

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28