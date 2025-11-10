Kommersant: Rusia a început o campanie masivă de recrutare de rezerviști pentru a proteja instalațiile critice

10-11-2025
soldati rusi
Shutterstock

A început o campanie de recrutare în regiunile rusești pentru atragerea de rezerviști care vor fi desfășurați pentru protejarea instalațiilor critice, relatează Kommersant.

Vlad Dobrea

Conform publicației, acțiuni de recrutare similare sunt deja în desfășurare în alte 20 de regiuni ale Federației Ruse. Mai mult, notează Kommersant, formarea unităților specializate de rezervă a început chiar înainte de intrarea în vigoare a amendamentelor relevante, semnate de președintele rus pe 4 noiembrie.

Astfel, a descoperit ziarul, recrutarea rezerviștilor pentru paza instalațiilor petroliere a început în Tatarstan la sfârșitul lunii octombrie, iar primul detașament a început antrenamentele la începutul lunii noiembrie. În regiunea Nijni Novgorod, au fost selectați și rezerviști, care urmează cursuri de instruire pentru a paza infrastructurii critice a regiunii.

Kommersant notează că, deși noua lege nu prevede că rezerviștii pot servi doar în propria regiune, această clauză este inclusă în contractul standard pe care îl semnează la aderarea la unitățile BARS .

Rezerva de mobilizare a Forțelor Armate este formată din cei care au semnat în mod voluntar contracte pentru a servi în rezervă. Foștii soldați contractuali servesc de obicei în rezerva de mobilizare.

Legea, semnată de președintele rus pe 4 noiembrie, permite desfășurarea rezerviștilor pentru a îndeplini misiuni în timp de pace.

Se aplică cetățenilor care semnează în mod voluntar un contract pentru a servi în rezervă. Conform documentului, Ministerul Apărării rus va putea trimite rezerviști la sesiuni suplimentare („speciale”) de instruire „pentru a asigura protecția instalațiilor critice și a altor infrastructuri vitale”.

Sursa: Kommersant

