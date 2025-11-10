Marele rival al lui Putin avertizează: „Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina”

10-11-2025 | 23:07
vladimir putin armata
Profimedia

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Alexandru Toader

„Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin 10 ani”, a prezis fostul magnat petrolier Hodorkovski săptămâna aceasta, în cadrul unui eveniment privat la Bruxelles, potrivit POLITICO.

Potrivit omului de afaceri exilat, singurul factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești împotriva Europei în această perioadă va fi convingerea președintelui Vladimir Putin că Occidentul reprezintă o amenințare militară credibilă.

În timpul Războiului Rece, care a durat aproape jumătate de secol, Uniunea Sovietică și Occidentul au încercat să se submineze reciproc fără a risca un conflict deschis în Europa și un potențial război nuclear. În prezent, înalți oficiali europeni și ai NATO susțin că Rusia revine la politica sa de uzură, folosind tactici de război hibrid pentru a destabiliza Occidentul și a semăna diviziune.

Mihail Hodorkovski, care a petrecut zece ani în spatele gratiilor în sistemul penitenciar al lui Putin și care acum locuiește la Londra, a minimizat eficacitatea sancțiunilor occidentale în influențarea Kremlinului, afirmând că acestea „creează o anumită presiune asupra economiei ruse, dar nimic dramatic”.

El s-a arătat la fel de sceptic cu privire la faptul că campania de lungă durată a Ucrainei cu drone împotriva rafinăriilor de petrol rusești ar putea paraliza mașina de război a Kremlinului.

„Chiar și cea mai puternică dronă, chiar și o rachetă Tomahawk, poate lovi cel mult aproximativ două hectare”, a explicat Hodorkovski, fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos și odată cel mai bogat om din Rusia.

„O instalație tipică din Siberia se întinde, de obicei, pe 1.500 de hectare. Daunele provocate sunt echivalente cu a călca pe piciorul cuiva”, a spus el.

În realitate, a susținut Hodorkovski, singurul moment în care puterea lui Putin ar fi putut fi realist zdruncinată a fost în primii doi ani după începerea invaziei sale pe scară largă – dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere militară decisivă în Ucraina.

Această fereastră, a spus el, s-a închis acum.

Dar, a adăugat el ironic, „avem o tradiție [în Rusia] ca dictatorii noștri să plece undeva între 70 și 80 de ani”.

Putin a împlinit 73 de ani în octombrie.

Presiunea exercitată de Putin

Luna trecută, autoritățile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că a condus o „organizație teroristă” și că a complotat o preluare violentă a puterii cu ajutorul paramilitarilor ucraineni.

În declarația sa, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a enumerat și alte 22 de persoane legate de Comitetul Anti-Război Rus al lui Hodorkovski, un grup de ruși exilați cu orientare opoziționistă.

Unii dintre cei numiți au ispășit deja pedepse cu închisoarea în Rusia sau s-au confruntat cu amenințarea urmăririi penale pentru activitățile lor politice. Dar lista include și academicieni și oameni de afaceri.

Hodorkovski însuși a petrecut un deceniu într-o colonie penală din Siberia înainte de a fi grațiat în 2013, într-un caz de referință considerat pe scară largă ca fiind actul de deschidere al campaniei lui Putin de a zdrobi disidența. Deși cazul s-a concentrat pe evaziune fiscală și alte acuzații financiare și a dus la exproprierea Yukos, acesta a fost considerat în primul rând un avertisment politic pentru criticii Kremlinului.

Noile acuzații împotriva lui Hodorkovski și a aliaților săi au venit la doar două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a declarat că va crea o „platformă de dialog” cu forțele democratice de opoziție din Rusia.

Vorbind la Bruxelles, Hodorkovski a spus că reacția puternică a Kremlinului a arătat „cât de tulburat este Putin de ideea că forțele democratice rusești câștigă legitimitate, chiar și simbolic”.

Deși cei numiți de FSB trăiesc deja în străinătate și se află în afara jurisdicției imediate a Kremlinului, mai mulți au raportat că au avut probleme cu băncile europene și spun că acuzațiile de terorism le-ar putea complica călătoriile, din teama de a fi extrădați în Rusia.

Hodorkovski a mai declarat pentru sursa citată că este încrezător că într-o zi se va întoarce într-o Rusie post-Putin, dar a avertizat că va dura zeci de ani până când țara se va elibera de „narațiunea imperialist-militară” care prezintă Rusia ca fiind înconjurată de dușmani și justifică invadarea vecinilor săi.

„Generația mea nu va apuca să vadă ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate”, a spus el.

Sursa: Politico.eu

Etichete: Ucraina, razboi, vladimir putin,

