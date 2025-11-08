Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia și Belarus, printre statele vizate

Autorităţile de la Chişinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetăţenii din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunţat, informează Deschide.md.

 

Mihaela Ivăncică

Un astfel de proiect se află pe agenda de lucru a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. Alături de acest document, mai sunt şi alte şase proiecte de hotărâri destinate să denunţe o serie de acorduri semnate cu statele membre ale CSI.

Astfel, se propune denunţarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetăţenilor statelor Comunităţii Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bişkek la 9 octombrie 1992.

Alte şase acorduri bilaterale vor fi denunţate

De asemenea, au fost propuse spre denunţare: Acordului privind principiile şi ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Taşkent la 15 mai 1992; Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998; Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

În cazul în care denunţarea acestora va fi aprobată, Ministerul de Externe al Republicii Moldova va notifica Comitetul executiv al Comunităţii Statelor Independente despre denunţarea respectivelor acorduri, conform Deschide.md. 

ilie bolojan
Bolojan felicită noul Guvern de la Chișinău. Premierul promite continuarea colaborării pentru binele comun
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

Sursa: Agerpres

